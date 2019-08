Pré-vestibular gratuito da Seduc muda funcionamento em duas escolas

A mudança aconteceu para facilitar o acesso dos alunos da rede pública de ensino às aulas especiais. | Foto: Cleudilon Passarinho/Seduc-AM

Manaus - O cursinho pré-vestibular Conquistar, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), terá dois de seus polos na Zona Norte de Manaus transferidos para novas unidades de ensino a partir deste sábado (17). Agora, a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Marcantônio Villaça 2 (CMPM 2) e o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga serão os polos que recebem o preparatório para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir das 8h30. A mudança aconteceu para facilitar o acesso dos alunos da rede pública de ensino às aulas especiais.

As escolas substituem o Ceti Zilda Arns Neumann e a Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso. Semanalmente, a iniciativa da Seduc-AM tem atendido em torno de 2.600 estudantes, somente na capital amazonense. O Conquistar é transmitido para todo o interior do estado, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

Lançado no dia 3 de agosto, em sete unidades de ensino – uma em cada coordenadoria distrital de Manaus –, o Conquistar acontece semanalmente, todos os sábados, a partir das 8h30, com o objetivo de facilitar o acesso dos alunos do Ensino Médio ao Superior, por meio de aulas preparatórias. Diferentemente das aulas semanais, o curso possui um caráter dinâmico e apresenta aos estudantes, de forma didática, todos os ‘macetes’ para que eles consigam aprovação em uma universidade.A iniciativa segue até a realização do vestibular da UEA e do Enem.

As unidades de ensino que recebem o Conquistar são: Instituto de Educação do Amazonas (IEA), Ceti Gilberto Mestrinho, Ceti Áurea Pinheiro Braga, Ceti Elisa Bessa Freire, Eeti Marcantônio Villaça 2 (CMPM 2), Ceti João dos Santos Braga e Escola Estadual Senador Petrônio Portella.

Online