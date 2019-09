Universidade de Paris abre seleção para bolsas de mestrado

Escola Normal Superior da França abre seleção para bolsas de mestrado em Paris. | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para bolsas de mestrado internacional da Escola Normal Superior da França (École Normale Supérieure - ENS), localizada em Paris. Nesta edição serão ofertadas 20 bolsas no total, distribuídas entre as áreas de Ciências e Letras.



Os programas têm duração de três anos e as aulas começam em setembro de 2020. Os alunos selecionados passaram por um curso de aperfeiçoamento de francês oferecido pela própria escola, e ao longo de todo o mestrado, os estudantes contarão com uma bolsa de estudos mensal, no valor de 1.000 euros.

As 20 vagas de mestrado em Paris são distribuídas entre 10 bolsas voltadas à área de Ciências (com inscrições até 19 de outubro) e as outras 10, a Letras (até 31 de outubro).

Nas áreas de Ciências, as disciplinas são compostas por Biologia, Química, Geociências, Informática, Matemática, Física e Ciências Cognitivas.

Já no caso de Letras, a escola oferece uma experiência interdisciplinar e prioriza perfis diversos, sendo a área composta por disciplinas como Antropologia, Estudos Cinematográficos, Filosofia e Sociologia

Pré-requisitos e seleção

Os candidatos devem ter menos de 26 anos no momento da inscrição e não podem ter se candidatado à seleção da ENS outras vezes. Outro pré-requisito é que não tenham passado mais de dez anos na França tanto no ano da candidatura quanto no ano anterior.

A divulgação dos selecionados em janeiro de 2020. Após essa data, os estudantes selecionados precisarão iniciar os procedimentos para retirada de visto e informar à universidade se pretendem solicitar moradias estudantis.