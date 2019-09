Faculdade La Salle lança 20 cursos EAD de graduação e pós, em Manaus

Manaus - A Faculdade La Salle Manaus passa a oferecer neste segundo semestre de 2019, cursos à distância por meio de plataforma exclusiva, elaborada em parceria com o Google For Education. Ao todo, são 20 cursos, sendo 12 cursos de graduação e oito cursos de pós-graduação. As matrículas estão abertas até o dia 11 de outubro.

O ambiente virtual de aprendizagem é o Lex, La Salle Learning Experience, que pode ser acessado pelo celular, tablet ou computador. O espaço foi desenvolvido em cinco anos de estudos em parceria com o Google, para oferecer estrutura virtual com o que há de mais moderno em tecnologia, de forma intuitiva e prática para cada aluno.

O grande diferencial que a instituição traz para o mercado é o suporte presencial e online. O aluno La Salle EAD conta com apoio por meio de telefone gratuito, tutor à distância e presencial. A instituição dispõe ainda de professores que irão auxiliar em disciplinas que os alunos possuem maior dificuldades, como exatas, matemática, administração financeira e contabilidade.

Quem tem problemas para acessar internet poderá contar com o laboratório da instituição, que tem capacidade para atender 250 pessoas ao mesmo tempo. O espaço fica aberto das 14h às 21h, de segunda a sexta, com a presença de colaboradores que entendem a plataforma e foram treinados para prestar ajuda aos alunos.

No Lex, o aluno pode tirar dúvidas, acessar boletim, ver suas notas, conferir as finanças, visitar a biblioteca virtual e ainda participa de chat com outros alunos.

O grande diferencial que a instituição traz para o mercado é o suporte presencial e online. | Foto: Divulgação

EAD



Levantamento do último Censo da Educação Superior, realizado em 2017 e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculada ao Ministério da Educação (INEP/MEC) apontam que mais de 1,7 milhão de brasileiros optaram pela modalidade no ensino superior, dado que representa mais de 20% das matrículas de graduação no país.

Francisco Bezerra, diretor-geral da Faculdade La Salle. | Foto: Leonardo Mota

O diretor-geral da Faculdade La Salle e coordenador do Polo EAD, Francisco Bezerra, 51, explica que a modalidade à distância tem invadido o país. “Com base em estudos, nos próximos cinco anos o EAD deverá ser maior do que o presencial”, afirma.

A expectativa do La Salle é que já em 2020 a instituição tenha mais alunos EAD do que presenciais, por conta da facilidade e praticidade do ensino à distância.

Em alguns anos o EAD era para o público mais adulto, a partir de 40 anos, mas vem cada vez mais sendo procurado por jovens em busca de tecnologia e liberdade. “No EAD você tem liberdade, controla o seu horário e o tempo. Você é dono das suas ações”, compartilha Francisco.

Cursos

Os cursos de graduação EAD La Salle podem ser feitos tanto 100% online ou semipresencial, com presença uma vez na semana em sala de aula. Já os cursos de pós-graduação são 100% online. Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e têm a mesma validade do diploma presencial.

Os cursos de graduação à distância são: administração; análise e desenvolvimento de sistemas; ciência contábeis; gestão comercial; gestão de recursos humanos; gestão financeira; história; letras - língua portuguesa; logística; marketing; pedagogia e processos gerenciais.

Na categoria de pós-graduação os cursos são: gestão de pessoas e liderança coach; gestão de projetos; gestão educacional - teoria e prática na contemporaneidade; gestão empresarial; neurociência do desenvolvimento e excelência humana; orientação educacional - práticas e conexões com a atualidade; psicopedagogia; e supervisão educacional - prática docente e os desafios do século XXI.

Os candidatos devem agendar vestibular por meio do site www.unilasalle.edu.br/faculdade/manaus .



Benefícios

Na primeira mensalidade, todos os alunos têm desconto de 50%. Quem está fazendo sua segunda graduação tem 50% de desconto durante todo o curso. Alunos que ingressarem com nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também têm 30% de desconto durante todo o curso.

Os alunos que quiserem transferência de outra instituição ganham 50% de desconto durante o primeiro semestre de estudos.

Tradição

Com sede em Canoas, Rio Grande do Sul, a Faculdade La Salle tem 46 anos de atuação no Brasil. Em Manaus a escola tem quase 40 anos e conta hoje com aproximadamente 2800 alunos. A faculdade tem, em média 1300 alunos nos cursos presenciais e está em pleno funcionamento há quase 15 anos. Mais de 5 mil profissionais foram formados na instituição.

A Faculdade La Salle promove conhecimento e cultura priorizando o pensamento crítico-reflexivo, a capacidade de análise e síntese, a postura ética e o espírito inovador, considerando o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como sua articularão enquanto o processo se desenvolve. A instituição tem como pronto de referência a obra social e educacional desenvolvida por São João Batista de La Salle, precursor da Pedagogia Moderna e padroeiro universal dos educadores.