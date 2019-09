Vídeo: mais de 34 mil alunos abandonaram os estudos em 2018, no AM

Todos os projetos mostram que há uma chance de atrair adolescentes para dar continuidade nos estudos | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A evasão escolar tem sido um problema em todo o mundo, como aponta a Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2018, aproximadamente 258 milhões de crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, abandonaram as salas de aulas.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), no Amazonas, o número chegou a mais de 34 mil alunos que abandonaram os estudos na rede pública de ensino no ano de 2018. Para conter um número, uma escola pública de ensino médio inovou e os alunos gostaram da ideia.

O "Projeto Permanecer: prevenção e redução do abandono escolar" trabalha em conjunto com as instituições de ensino e outros órgãos públicos. Uma das escolas que recebe o projeto é a Escola Estadual Professor Alice Salerno Gomes de Lima, localizada no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital. O projeto implantado ganha o resultado de mais 800 alunos dentro da escola.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira