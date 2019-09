Matias Machline abre inscrições para processo seletivo 2020

Para participar do processo seletivo, o aluno deve ter até 17 anos completos até 31 de dezembro desse ano. | Foto: Divulgação

A Fundação Matias Machline, (antiga Fundação Nokia), vai abrir as inscrições para o Processo Seletivo 2020, do dia 23 de setembro ao dia 17 de novembro. Com 368 novas vagas para o Ensino Médio – Técnico, nos cursos de Informática, Eletrônica e Mecatrônica, o projeto social tem como foco atender jovens carentes da periferia de Manaus.

Para participar do processo seletivo, o aluno deve ter até 17 anos completos até 31 de dezembro desse ano. As inscrições devem ser realizadas no próprio site da Fundação. https://www.fundacaomatiasmachline.org.br/ , com o valor simbólico de R$ 25,00. O edital completo do processo seletivo estará disponível no mesmo site.

A FMM atende, atualmente, mais de 870 beneficiários em uma estrutura com 31 laboratórios técnicos, 27 salas de aula, atendimento médico, odontológico, psicopedagógico, prática esportiva diária, aulas de língua-inglesa com um professor nativo-americano, além de 3 refeições por dia, material didático e uniformes.

O público alvo são jovens de escola pública com renda inferior a R$ 4.OOO. O Processo Seletivo é dividido em duas fases. A 1ª é a aplicação da prova teórica, que deve ser realizada no dia 1° de dezembro, e a 2ª é a avaliação documental com estudantes aprovados na 1° etapa.

Para candidatos que não têm acesso a internet, a FMM disponibiliza computadores na sede do projeto, localizada na Av. Mário Andreazza, Distrito Industrial de Manaus. A Fundação Matias Machline possui o índice de 95% de aprovação nas universidades públicas do estado, e o reconhecimento de institutos nacionais, como do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Você pode acompanhar as etapas do processo seletivo nas redes sociais: @fmatiasmachline, e dúvidas podem ser esclarecidas no número: 2129-2999.

*Com informações da assessoria