Inscrições abertas para o Prêmio 99 de Jornalismo

Manaus - A 99, empresa brasileira de tecnologia que faz parte da companhia global Didi Chuxing, acaba de lançar a segunda edição do Prêmio 99 de Jornalismo.

Este ano, a premiação vai reconhecer os melhores trabalhos publicados na imprensa sobre “O futuro do espaço urbano - os desafios e as possibilidades das cidades brasileiras”.

“Discutir os desafios das grandes cidades, sob as muitas óticas que giram em torno delas, é urgente e um dever de todos nós – das iniciativas pública e privada, da imprensa e da sociedade em geral. A 99 incentiva essa conversa e quer premiar os trabalhos produzidos que estão nos ajudando a avançar nessa discussão, tornando as cidades melhores para as pessoas”, explica Pâmela Vaiano, Diretora de Relações Públicas da 99.

Os interessados podem inscrever trabalhos de qualquer formato, desde que tenham sido publicados no período de 15 de setembro de 2018 a 15 de setembro de 2019. Serão três conteúdos premiados: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo colocado e R$ 5 mil, para o terceiro.