Programa voltado a crianças ribeirinhas do Amazonas concorre a prêmio

Manaus - O Programa Primeira Infância Ribeirinha (PIR), da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), foi reconhecido pela Fundação Banco do Brasil (FBB) como uma tecnologia social transformadora. O programa ganhou um selo e também foi selecionado como um dos três finalistas do Prêmio FBB de Tecnologia Social 2019 na categoria Primeira Infância, concorrendo com outras duas iniciativas desenvolvidas no país com foco na população de 0 a 6 anos.

O anúncio do vencedor do prêmio acontece na próxima quarta-feira (16), na sede da FBB em Brasília. O primeiro lugar leva R$ 50 mil, o segundo R$ 30 mil e o terceiro R$ 20 mil. “Essa certificação e a indicação ao prêmio prova o quanto a metodologia da FAS impacta positivamente nos locais onde nós atuamos, levando melhoria na organização do sistema de saúde local e na sistematização das visitas domiciliares em saúde, com os agentes atuando de forma preventiva”, disse a analista técnica do programa, nutricionista Franci Lima. “Fazemos tudo com muito esforço e dedicação, com apoio dos agentes, das prefeituras municipais e, claro, das famílias”.

A Fundação vêm promovendo desde 2012 o PIR com objetivo de levar assistência integral a crianças amazonenses na faixa etária de 0 a 6 anos de idade residentes de comunidades situadas em Unidades de Conservação. Atualmente, a iniciativa atinge mais de 1,6 mil crianças de 1.129 famílias (dado parcial) nos perímetros dos municípios de Maraã, Novo Aripuanã, Itapiranga, Tefé e Uarini.



Como funciona o PIR

Dentro do programa, agentes comunitários que prestam atendimento em saúde e educação a esse público são capacitados para fazer um acompanhamento integral às crianças de 0 a 6 anos, tendo como apoio uma metodologia própria inspirada em políticas do Ministério da Saúde relacionadas à primeira infância.

Além disso, no programa também é usado um aplicativo mobile, desenvolvido pela Samsung e pelo Instituto de Tecnologia do Norte (ITN), que reúne, num só lugar, todo o conteúdo necessário ao atendimento à primeira infância, desde um guia de visitação domiciliar até informativos e metodologias corretas sobre educação e saúde.

A gestação do bebê, o apoio às mães, o nascimento da criança, a amamentação, cuidados com água e higiene pessoal, dicas para evitar acidentes domésticos, prevenção a doenças, relacionamento familiar, desenvolvimento da fala e da cognição estão contemplados no aplicativo.

“Os agentes comunitários são os olhos da saúde nessas comunidades, atuam em campanhas de vacinação, estão dentro da casa das pessoas lidando com a saúde delas. Porém, infelizmente, a saúde na primeira infância não recebe a devida importância”, explicou Franci Lima. “Nosso objetivo é formar os agentes comunitários de saúde para dar um melhor atendimento desde a suspeita da gravidez até os 6 anos, fortalecendo o vínculo entre os pais e a criança, que muitas vezes é deixado de lado”.

Ao todo, crianças de mais de 800 famílias são beneficiadas pelo Primeira Infância Ribeirinha, e cerca de 80 agentes comunitários foram capacitados desde então. “Investir em crianças é investir no futuro da Amazônia. O PIR é fundamental para levar educação e saúde na fase mais crítica da vida das pessoas, que é o período de 0 a 6 anos, onde toda a capacidade de raciocínio e inteligência cognitiva é formada. Serão essas crianças que no futuro estarão tomando decisões fundamentais para o futuro da Amazônia”, ressaltou o superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana. “O reconhecimento pela FBB só reforça a importância de desenvolver soluções inovadoras como essa para o desenvolvimento sustentável da região”.



