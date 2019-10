Unicamp tem vagas para doutorado em Ambiente e Sociedade

Campinas - O Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade (PPGAS) do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp ) tem 15 vagas disponíveis para o curso de doutorado, com início no primeiro semestre de 2020. As inscrições podem ser feitas até 18 de outubro de 2019.

As vagas serão preenchidas pela ordem de classificação dos aprovados e dependerão da qualidade dos projetos apresentados e da disponibilidade para orientação por parte do corpo docente. Há reserva de vagas para negros (pretos e pardos) autodeclarados.

O PPGAS está vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Criado em 2004, é um programa interdisciplinar composto por 20 docentes que desenvolvem pesquisas em várias áreas socioambientais.

Os principais objetivos do PPGAS são a produção de pesquisa científica de ponta na área de Ambiente e Sociedade e a formação de profissionais especializados para o meio acadêmico, para centros e institutos de pesquisa e também para a prestação de serviços de planejamento, consultoria e assessoria em órgãos públicos, associações da sociedade civil e empresas.

O processo seletivo é composto por quatro etapas de caráter eliminatório: homologação da inscrição; avaliação do projeto de pesquisa e currículo; prova de proficiência em língua inglesa; e entrevista.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Diretoria Acadêmica da Unicamp, conforme explicado no edital.

O resultado final será divulgado no dia 9 de dezembro pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação, no site do Nepam.