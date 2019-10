O que está acontecendo com o mercado editorial em Manaus? Entenda!

Cerca de 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro | Foto: Reprodução

Manaus - De acordo com dados da pesquisa “Retratos da Leitura” realizada pelo Instituto Pró-Livro e divulgada em 2018, cerca de 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. No Amazonas, um dos Estados com maior índice de analfabetismo, o hábito de leitura possui um espaço segmentado no cotidiano da população.

Pelo menos 66,5% dos estudantes do Amazonas possuem níveis considerados insuficientes em Leitura em níveis elementares, básicos e desejáveis, de acordo com dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) divulgados em outubro de 2017 pelo Ministério da Educação. Seguindo a mesma perspectiva, outra pesquisa desanimadora realizada pelo Banco Mundial afirma que os estudantes brasileiros devem demorar mais de 260 anos para atingir a qualidade de educação, a partir dos dados do Programa de Avaliação de Alunos (Pisa).

Entre os principais fatores para a falta de hábito da leitura no cotidiano do brasileiro, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura realizada com os não leitores, estão: a falta de tempo, o não gosto pela leitura e pessoas que não sabem ler . São os motivos apresentados pelos entrevistados.

As estatísticas referentes ao não hábito da leitura podem ser desanimadoras, mas, em controvérsia, o gosto pela leitura tende a aumentar apenas pelo prazer em ler, de acordo com dados da pesquisa. Os 25% dos leitores afirmam que leem por gostar, em seguida por atualização ou distração, motivos religiosos, crescimento pessoal, exigência escolar e, por último, atualização profissional e exigência do trabalho.

A leitura é algo transformador e apresenta diversos benefícios para o desenvolvimento de crianças, tanto na linguagem corporal, intelectual quanto na motora. E o porquê de a população não ter hábito de ler é um dos questionamentos que levam profissionais da área de educação, famílias, escritores, leitores e mercado editorial a procurarem respostas.

Mercado Editorial Amazonense

Mesmo em meio a estes números, o mercado editorial no Amazonas e a paixão pela literatura permanecem com constância e públicos segmentados. Como é o caso das editoras locais e o crescimento de Clube de Leituras em Manaus.

Com grande destaque de produção literária do Amazonas, como romances, contos, poesia e ensaios, a editora Valer atua há mais de 20 anos no mercado editorial e tem um acervo literário com mais de 1,5 mil títulos sobre literatura universal e brasileira, com edições e reedições.

Segundo Isaac Maciel, editor-chefe da Editora, o mercado editorial no Amazonas permanece segmentado e estável, e as obras são mais segmentadas. “Estamos há 20 anos editando livros, principalmente de autores amazonenses. Sobre a Amazônia ou sobre algo que envolva o Amazonas, seja na medicina, na antropologia, na cultura, entre outros temas, todas essas áreas têm seu público cativo e suas segmentações. Por exemplo: História do Amazonas tem muito a ser pesquisado por estudantes de história do ensino médio”, destaca Isaac.

Para o editor-chefe, quando se trata do hábito de leitura em geral, a compra dos livros é mais destinada a livros de leitura do momento, como obras clássicas de reedições. “Temos muito a literatura clássica que são vendidas, quando são referentes a leituras que são constantes”, comenta Isaac.

Clubes de leitura: um hábito mensal de leitura e trocas de ideias

Seguindo o mesmo mercado da editora, os clubes de leitura ganham espaços para o público com temáticas específicas com o objetivo principal de incentivar a leitura. O Clube das Manas, do Instituto Mana; o Clube de Leitura Amazonas e o Clube de Leitura Manaus são alguns exemplos de clube que promovem o incentivo do hábito e troca de conhecimentos em Manaus.

O Clube do Livro Amazonas realiza encontros em casas de amparo e hospitais, um papel enriquecedor e fundamental. Para a fundadora do grupo, Francy Gleicy de Souza Assis, o poder do clube está na troca de ideias para a realização. “Vamos aos locais para ler, ouvir e colecionar histórias com essas pessoas, pois elas acabam fazendo parte de nossa vida”, destaca a fundadora do clube.

Além dessas atividades, o clube se reúne para o Cantinho da Leitura, que tem o o objetivo de incentivar as pessoas a lerem. Os encontros dos livros são realizados mensalmente, e as visitas aos hospitais são realizadas quinzenalmente. A ideia do clube surgiu pelo amor pela leitura de Francy e o sonho desse hábito chegar a mais pessoas. "O gosto pela leitura surgiu desde quando criança, meu pai, nas férias, fazia eu e minha irmã copiar textos e, quando reclamávamos, ele nos dizia que a busca pelo conhecimento era o nosso melhor amigo. Então, desenvolvi esse hábito e esse amor e quero que as pessoas saibam que a leitura nos leva a mundos inimagináveis", destaca Francy.

Já com uma temática voltada para as mulheres, desde 2016 o Instituto Mana tem o objetivo de contribuir para a emancipação feminina e lutar pelo fim da violência de gênero contra a mulher. E entre as atividades desenvolvidas pelas fundadoras do Instituto, Patricia, Keila e Nayana , surgiu o clube do livro, chamado de O Clube das Manas.

O Clube das Manas tem reuniões mensais e a escolha do livro tem que ser escrito por mulheres, com uma personagem feminina forte para ser debatido todas as últimas quartas-feiras do mês. Até então 32 livros já foram discutidos pelo clube, que é formado por homens e mulheres

Com 62 membros ativos e com uma temática mais ampla, o Clube do Livro Manaus é um projeto de relevância social, sem fins lucrativos gratuito e aberto ao público. No intuito de se reunir para falar de livros, o clube surgiu do interesse conjunto entre leitores manauaras e os influencers que realizam encontros de leitores esporádicos.

O clube funciona desde 2016 e promove a discussão de temas importantes a partir da leitura conjunta de livros atuais e consagrados. As reuniões são bimestrais e temáticas, mediadas por quatro influenciadores literários que escolhem um livro, e os participantes escolhem qual será lido e debatido.

As divulgações do tema, do horário e dos lugares de leituras dos clubes dos livros são realizadas pelas redes sociais de cada clube: @oinstitutoomana, @clubedolivroam e @oclubedolivromanaus.

Dicas para quem quer iniciar o hábito da leitura

Ler é um hábito que deve ser praticado e incentivado. E para isso são necessárias algumas atitudes cotidianas.

A pesquisa Retratos da Leitura destaca que a leitura ocupa o décimo lugar na preferência do que as pessoas gostam de fazer no tempo livre, perdendo para hábitos como: assistir televisão, ouvir música, usar a internet, reunir amigos e família, assistir filme em casa, usar o WhatsApp, escrever, usar redes sociais - respectivamente.

Confira algumas dicas dadas por leitores para quem deseja adquirir o hábito literário:

-Tente estipular um tempo dedicado à leitura ou um número mínimo de páginas;

- Identifique seu estilo de leitura;

- Se não gostou do livro, abandone;

- Busque resenhas e opiniões sobre o livro que irá ler;

- Não se cobre tanto.