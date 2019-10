Vídeo: após 14 anos, Fundeb pode ser extinto

Três propostas estão em tramitação no congresso nacional com a intenção de perenizar o Fundeb. | Foto: Reprodução

Manaus- O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) pode ser extinto em 2020. A lei que prevê, o repasse mensal do Governo Federal aos estados e municípios está em discussão no Congresso Nacional.

No Amazonas, os impactos de um possível corte seriam desastrosos.Três propostas estão em tramitação no congresso nacional, caso não se aprove a ampliação ou manutenção do Fundeb, a educação básica pode estar correndo riscos, já que estados e municípios não têm autonomia financeira para arcar com os custos.



A mudança mais significativa do texto assustou o executivo: aumentar a complementação da união no fundo que custeia a educação básica dos atuais 10% para 40%, escalonado em dez anos.

O Fundeb corresponde hoje a 63% do financiamento de toda educação básica do país. A participação da união no fundo de desenvolvimento da educação básica representou neste ano cerca R$ 14,3 bilhões repassados aos estados e aos municípios.

A extinção do repasse coloca em xeque o trabalho dos professores, que dependem desse recurso para receber o salário em dia.

