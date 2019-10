Amazonenses conquistam 2º lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica

Manaus - Os alunos Lawane Souza, Marcos Evandro Machado e Victor Rebelo, estudantes dos cursos de nível médio em Eletrônica e Mecatrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI) conquistaram o segundo lugar na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2019, que aconteceu nesse sábado (26) na cidade Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul.

Os estudantes foram classificado para a etapa mundial que será realizada em julho de 2020 em Portugal.

A equipe “The Eagles”, composta pelos alunos vencedores, e sob orientação dos professores Micila Medeiros, especialista em Engenharia de Software e Hillermann Ferreira, mestre em Eletrônica, coordenados pelo diretor do CMDI, Nivaldo Rodrigues e Silva, faz parte do Grupo de Robótica World Doctors que desde 2013 vem conquistado espaço nas competições do gênero.

Prêmio de segundo lugar da competição nacional | Foto: Divulgação

“Entrei no curso já com esse objetivo de participar de competições de robótica. Eu sou muito grato. É um trabalho que já estamos fazendo há um tempo. É muito gratificante levar o trabalho do Amazonas para o resto do Brasil ver. Pretendo continuar na área, no caso cursar Engenharia de Controle e Automação”, confessou Marcos.

Tricampeonato regional



O estudante de graduação Luã Pereira Sá, estudante de Engenharia de Controle e Automação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que participou das olimpíadas em 2017 e 2018, conquistando o título de campeão regional e o segundo lugar na competição do ano passado.

Na OBR 2019, participou como mentor da equipe vencedora.

Luã Sá participou da equipe que chegou a etapa nacional em 2017 e 2018. Neste ano participou como mentor da equipe campeã. | Foto: Divulgação

“Eu gosto muito da OBR. Nos anos que estudei no Ifam e agora como mentor conseguimos conquistar pela terceira vez consecutiva o título de campeão. Fico muito feliz que cada vez mais o Amazonas vem ganhando espaço na área da Robótica. E isso só é possível graças às instruções dos nossos professores e coordenadores”, contou Luã.

Destaque Internacional

Por conquistar o segundo lugar da etapa nacional, a equipe dos estudantes é a primeira vez que o Amazonas vai disputar a etapa Mundial Robocup, viabilizado por meio da OBR 2019, que vai ser realizado em Portugal em julho de 2020.

“Apesar de estarmos fomentando a participação de estudantes de nas competições de robótica que resultou em conquistas regionais e nacionais. É a primeira vez que o instituto e sobretudo o Estado do Amazonas, vai participar de uma competição de robótica a nível mundial, em torneio mais amplo como foi a OBR”, ressaltou a professora Micela.