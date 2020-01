UEA divulga lista com nomes dos aprovados no vestibular e SIS

A divulgação da lista aconteceu no pátio da Reitoria | Foto: Divulgação

Manaus - Emoção, choro, orgulho e alegria tomaram conta dos aprovados do Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A divulgação da lista aconteceu nesta terça-feira (17), no pátio da Reitoria, ao som do Tubones Coral que animou a nova fase dos mais de três mil estudantes que estão realizando o sonho de entrar em uma universidade pública.

Logo após os primeiros gritos de emoção, o reitor da universidade, Cleinaldo de Almeida Costa, realizou o tradicional abraço de boas-vindas aos novos calouros. O reitor reforçou o aumento da responsabilidade para 2020.

"A chegada dos calouros é um cenário muito importante e de muita alegria não apenas para a Instituição, mas para todo o Amazonas. É o respeito à diversidade, é acolher quem precisa e ser uma instituição inclusiva, moderna e empreendedora, tendo assim uma estratégia para o desenvolvimento do Estado. Agora o próximo passo é abrir o edital de matrícula no computador ou celular e estar com todos os documentos prontos para o dia 6 de janeiro, primeira chamada de matrículas de 2020", enfatiza Cleinaldo Costa.

Recepção

Além do Tubones Coral da Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA), os novos calouros foram recebidos por veteranos dos cursos de Medicina e Direito, familiares de alunos com cartazes e faixas celebrando as aprovações, fogos de artifício e funcionários da UEA.

Momentos antes da divulgação era possível ver diversos grupos ansiosos, correndo apreensivos para o mural com os nomes dos aprovados.

Impactado, o primeiro candidato a visualizar o nome na lista, André Luiz Mestrinho, deu pulos de alegria e não segurou as lagrimas. "Estou mega feliz agora, abdiquei de várias coisas este ano e me esforcei muito para no fim valer à pena. Agora vou fazer tudo que eu quero fazer, comemorar com a minha família e sair com meus amigos", diz André Luiz, aprovado no curso de Medicina.

O recém-aprovado no curso de Medicina, Pedro Amaral, do município de Iranduba (distante à 36 km da Capital), conta como foi a trajetória para alcançar a aprovação. "Eu estudei muito, fiz três pré-vestibulares, um curso intensivo de redação, um intensivo de exatas, tentei conciliar os estudos. Amanhecia estudando, madruguei seis dias antes do vestibular, estudei vários editais anteriores e agora passei para Medicina", relatou Amaral .

Entre os alunos que se dedicaram a estudar somente em casa, João Paulo Souza, que passou em Medicina pelo SIS, fala sobre as dificuldades que enfrentou durante o tempo de preparação. "Ocorreram alguns imprevistos, perdi os outros vestibulares e a UEA se tornou minha única esperança, então estava ansioso. Estudei só na escola e em casa, nunca fiz cursinho ou aula particular, apenas detalhava o edital e ia estudando. Estipulei metas de disciplinas e não fazia nada sem ter estudado antes. Eu basicamente digeri o edital e ia fazendo ponto por ponto", conta.

Vagas

Neste ano, foram oferecidas no total 3.379 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular foram 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS disponibilizou 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior.

A lista dos aprovados está disponível no site da UEA, ( www.uea.edu.br ) nos links Vestibular e SIS. O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2020 também foi divulgado nesta terça.

*Com informações da assessoria