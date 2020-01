Mais de 20 mil alunos abandonaram a sala de aula no Amazonas em 2018

O acompanhamento escolar e familiar é importante na educação das crianças | Foto: Reprodução

Manaus - Cerca de 20.545 alunos da rede estadual abandonaram a sala de aula no Amazonas no ano de 2018 e quase 11 mil foram reprovados. Os dados são da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Com base no Censo Escolar, a zona da cidade com maior índice de reprovação é a Zona Sul, contabilizando 2.922. A campeã em número de abandonado escolar é a Zona Leste, com 4.550 alunos.

Segundo o Unicef, cerca de 3,5 milhões de alunos reprovaram ou abandonaram a escola em 2018. O estudo divulgado recentemente em parceria com o Instituto Claro, analisou o Censo Escolar 2018 e mostrou que esse número reflete a realidade, principalmente, dos anos finais da Educação Básica, no Ensino Médio.



Não é fácil lidar com a notícia de repetência escolar do filho. Muitos pais não sabem o que fazer no momento da reprovação. Pensando nisso, especialistas ensinam como proceder diante do boletim negativo.

Fatores para a reprovação

A educadora Mara Lúcia, que hoje atua com alunos de ensino fundamental em Manaus, destaca que a culpa não está relacionada à escola em si, mas à família que atribui a responsabilidade de ensino aos outros. Segundo ela, o acompanhamento familiar é indispensável para o melhor desempenho nos estudos.

"A maioria da culpa é da família porque não apoia, não dá assistência. Muitas das vezes é mais fácil delegar essa responsabilidade aos outros. O acompanhamento do filho é muito importante para o desenvolvimento escolar. Os parentes devem procurar estar perto, ir à escola para ver como está indo o desempenho da criança e ajudar no que for possível. Como mãe, tenho que acompanhar. Eu nunca bati nos meus filhos quando eles tiravam notas baixas", ressaltou a educadora.

A psicopedagoga Orlenia Dimas, com 24 anos de experiência na área, destaca que muitos são os fatores que contribuem para a reprovação escolar do aluno.

A psicopedagoga Orlenia Dimas possui 24 anos de experiência na área e orienta os pais sobre o assunto | Foto: Arquivo Pessoal

"Acreditamos que os fatores que mais contribuem para a reprovação escolar estão ligados ao sistema atual de ensino, que não consegue atender às necessidades individuais dos alunos. O fracasso escolar também está ligado ao contexto familiar, social e cultural onde o indivíduo está inserido, pois esses fatores colocam o aluno em condições mais ou menos favoráveis diante das exigências escolares. Problemas de saúde física, emocional e cognitivo também contribuem para a falta de sucesso no rendimento escolar", enfatizou.

No âmbito familiar, Orlenia destaca que a família é importante no processo educacional da criança. O sucesso está na boa relação escola e família.

"Tanto a família, como a escola têm sua margem de responsabilidades. Quando o aluno não consegue obter sucesso escolar, a família culpa a escola. Essa, por sua vez, passa a culpar a família pela falta de acompanhamento do filho no decorrer do ano letivo. A escola ao detectar o baixo desempenho do aluno, faz-se necessária a comunicação imediata aos familiares, para que juntos possam encontrar alternativas para solucionar ou minimizar os fatores que estejam dificultado a aprendizagem", pontuou a educadora.

O que fazer?

Entender o que levou à reprovação mostra o que faltou no ensino e na aprendizagem do aluno no decorrer do ano. Há algumas situações que precisam ser levadas em consideração. Se o aluno se dedicou, mas obteve notas ruins, a razão pode ser por conta de dificuldades reais de aprendizagem. Neste caso, vale pedir uma reconsideração na escola pensando no próximo ano como uma nova oportunidade.

Se a reprovação for por conta da incompatibilidade cognitiva entre aluno e escola, a sugestão é mudar de instituição.

Alguns fatores contribuem para a reprovação escolar, pais devem estar atentos | Foto: Reprodução

Segundo Orlenia, o momento de uma reprovação escolar é sempre difícil para pais, alunos e professores, pois dá uma sensação de fracasso em todas as partes envolvidas. Quando essa situação acontece é importante os responsáveis conversar com o filho e juntos façam uma reflexão do fato ocorrido. A finalidade é descobrir o que levou o aluno à falta de sucesso escolar.

"É importante também que o aluno entenda que seus atos produzem consequências. Se não se empenhou, não se comprometeu, protelou as tarefas, vai precisar refazer seu ano letivo. Diante da reprovação, não adianta trocar de escola, mas é hora de reorganizar os hábitos domésticos visando o próximo ano. Uma rotina com horários definidos para comer, dormir, fazer lição e se divertir ainda é a melhor receita para favorecer o rendimento escolar e o desenvolvimento equilibrado", recomendou ao pais.

Meninos reprovam mais

Atenção redobrada aos meninos que sentem dificuldades | Foto: Reprodução

A Secretaria de educação (SEDUC) informou que, no ano de 2018, o número de reprovação foi maior no sexo masculino. Ao todo, foram 6.507 contra 4.402 do sexo feminino reprovados. Quando se trata dos meninos, por exemplo, a atenção deve ser ainda maior.

De acordo com a pesquisa do Unicef, os meninos têm 64% mais chance de repetirem de ano do que meninas. As meninas amadurecem mais cedo cognitivamente e neurologicamente e, isso reflete em sua auto-percepção e exteriorização de seus medos e dificuldades.

Já os meninos, geralmente, apresentam mais dificuldade em falar sobre suas próprias emoções, o que, às vezes, gera uma barreira para que ele consiga externar suas dificuldades.