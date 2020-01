Fametro comemora avanços e traça metas para 2020

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque - reitora da Fametro, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A reitora da FAMETRO, Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, em entrevista, faz um balanço da atuação da faculdade em Manaus, com destaque para as realizações da instituição em 2019, ano em que a empresa educacional foi considerada uma das melhores na área no Amazonas. Para a reitora, o ano ficará marcado na história do Centro Universitário. "Em menos de 365 dias, obtivemos conquistas significativas, enquanto enfrentávamos desafios diários.

Inclusão

A faculdade obteve nota 4 no IGC, um índice que representa apenas 6% de todas as faculdades do país. Um dos motivos para o crescimento da Instituição, segundo a reitora, foi o foco na inclusão. “Nós ‘derrubamos’ os preços das mensalidades e elevamos a qualidade do ensino sem fazer falsas promessas e muito menos artimanhas. Nós só temos um único objetivo: queremos que nossos estudantes saiam daqui altamente capacitados”, comentou, completando o cuidado com o ser humano como diferencial.

Humanização

“A nossa proposta é de um ensino diferenciado, longe da massificação dos grandes grupos educacionais. Os alunos sentem o nosso diferencial e por isso procuram a nossa instituição, pois não tratamos o ensino como mercadoria. A tendência no setor educacional é falar com nossos estudantes de forma humana e presente. No momento que eles sentem essa relação, eles retornam e ficam", finalizou a reitora.

Pesquisa

Um dos pontos chaves para o desenvolvimento da faculdade particular está na área da pesquisa. “Na Fametro nós exigimos trabalho de conclusão de curso e projetos de pesquisa. Por conta desse incentivo nossos alunos estão muito mais motivados com o nosso núcleo de pesquisa. A pesquisa, aliás, é o grande diferencial acadêmico, pois ela abre novos mercados e novos caminhos. Mesmo com todas as dificuldades que nós de uma instituição privada passamos para investir em pesquisa, continuaremos fortes, dando o melhor de nós pois estamos vendo resultado”.

Expansão e metas

Dentre as principais realizações em 2019, de acordo com a gestora, foi o desenvolvimento de unidades da Fametro em Manaus, expansão da Instituição em cerca de seis cidades do interior do Amazonas, criação do futuro Hospital Universitário na antiga Santa Casa de Misericórdia, que será reformada, e o êxito em se manter com Nota 4 no Índice Geral dos Cursos de faculdade particulares do Amazonas.

Conforme a Reitora, o principal objetivo da FAMETRO em 2020 será o prosseguimento deste plano de expansão, com prioridade para fronteiras com estados vizinhos e outras regiões do país. “Vamos começar com Santarém, depois iremos para locais que são fronteiras com o Pará. Vamos também para Humaitá, Presidente Figueiredo, Maués e partiremos para Brasília e Fortaleza. Estamos constantemente estudando possibilidades para cercar a região amazônica, levando conhecimento e cultura para todos!”.

O fim de ano foi surpreendente na visão de Maria do Carmo. "A maior expectativa que a Fametro tinha em 2019 era desenvolver unidades abertas e focar na abertura de novas unidades fora do campus central, e esses objetivos foram concluídos com sucesso", destacou.

Fametro

A Fametro é gerida pelo Grupo Instituto Metropolitano de Ensino (IME) e completou no fim desta década 17 anos de existência, sendo destes, 18 anos em funcionamento.