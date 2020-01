Instituto Leanorte abre concurso de bolsas para 'nanograduação'

Com a inovação dos cursos de nanograduação, a Leanorte abre inscrições para o concurso de bolsas. | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Leanorte está com inscrições gratuitas abertas, até o próximo dia 09/01, para o concurso de bolsas de 40% a 99% em cursos de nanograduação e pós-graduação para ingresso no primeiro semestre de 2020.

No total, 500 bolsas serão ofertadas no processo seletivo e os interessados devem inscrever-se pelo Sympla ou pelo site da instituição, onde o edital completo também está disponível.

“O objetivo principal dos cursos de nanograduação é dar ao aluno uma habilidade que esteja precisando pra arrumar um emprego, uma promoção com um curto espaço de tempo”, explica o diretor-geral da Leanorte, Levi Guimarães.

A nanograduação é uma formação de extensão universitária baseada em resultados, visando o mercado de trabalho, que pode ser concluída em até seis meses. O Instituto Leanorte oferece cursos nas áreas de gestão, educação e tecnologia.

Os primeiros cursos de nanograduação promovidos pela instituição serão: Marketing Digital, Administração e Finanças, Coaching e Liderança, Gestão da Qualidade e da Produção e Gestão de Projetos Ágeis.

Já para a pós-graduação, haverá bolsas para as especializações na área de educação – Docência Superior, Educação a Distância, Neuropsicopedagogia – e MBAs em Marketing Digital, Coaching e Liderança, Administração e Finanças, Gestão de Projetos, Gestão da Produção e Logística e Engenharia da Qualidade e da Produção.

“Os cursos de pós-graduação têm duração de 12 meses e os cursos de nanograduação têm duração de seis meses. As aulas são duas vezes na semana e o aluno tem flexibilidade”, destaca Guimarães, complementando que as aulas serão ministradas na sede da instituição, localizada na rua Rio Madeira, n.º 444, Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

Processo seletivo

A seleção dos novos alunos acontece por meio de prova, nos dias 10 ou 11 de janeiro (a ser escolhido pelo candidato), na sede da Leanorte. Conforme Levi Guimarães, a prova será constituída por 20 questões objetivas de múltipla escolha, sendo cinco de português, cinco de matemática, cinco de inglês e cinco de conhecimentos gerais.

“No ato da inscrição on-line o aluno opta pela data em que quer realizar a prova, no dia 10/01, às 19h, ou no dia 11, às 9h”, explica o diretor-geral. A divulgação do gabarito oficial, bem como o resultado, estarão disponíveis no dia 15 de janeiro, a partir das 12h, no site e na sede da instituição.

Para saber mais sobre o Instituto Leanorte Educação, se informar sobre inscrições ou outros assuntos relacionados, os números 98181-9214 e 3085-3548 foram colocados à disposição.

*Com informações da assessoria