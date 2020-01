Matrícula recebe mais de 600 solicitações para alunos com deficiência

Manaus- Em 11 horas, o portal de matrículas recebeu mais de 600 solicitações de reserva de vagas de alunos novos com deficiência nas escolas públicas do município e Estado. O período de solicitação iniciou à meia noite desta sexta-feira (10), e às 11h o portal já havia recebido 676 solicitações, das quais 359 foram para rede estadual e 317 para a municipal.

O Calendário de Matrícula segue conforme anunciado em dezembro do ano passado. As reservas para alunos novos com deficiência poderão ser realizadas pelo site até o dia 13 de janeiro. Em 2019, o total de reservas feita nesse período exclusivo para estudantes com deficiência foi de 1.474.

De acordo com o diretor presidente da Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), João Guilherme de Moraes Silva, o sistema respondeu conforme o planejado. “Não tivemos nenhuma parada e nem mesmo intermitência no site”, disse.

Para o secretário de Estado de Educação, Vicente Nogueira, a procura está dentro do esperado. “Ano passado a nossa média foi essa e estamos dentro do que estava planejado. É um público mais restrito e, por isso, temos o consenso de abrir as reservas mais cedo”, explicou.

A chefe de divisão de estatística da Semed, Eliete Queiroz, disse que é importante que os pais fiquem atentos em relação a documentação e as datas para o processo de matrícula. “É importante frisar para comunidade escolar que todas essas vagas estão disponíveis tanto presencial, como na internet. Os pais que têm filhos com deficiência podem solicitar pela internet essa designação”, explicou.

Após realizar a reserva da vaga pelo Portal de Matrículas, os responsáveis têm até três dias úteis para entregar os documentos dos alunos na escola onde reservou a vaga e, assim, concretizar a matrícula.

*Com informações da assessoria