Vídeo: escola de robótica inova com ensino de tecnologia no amazonas

| Foto: Em Tempo

Manaus-O programa Conversa Franca da WEB TV EM TEMPO, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, visitou no último dia 18 a escola de robótica Manaós Tech for Kids, responsável por disponibilizar cursos na área tecnológica para crianças a partir de 6 anos.

Iniciativa de criar a escola

A ideia de disseminar conhecimento técnico surgiu em um grupo de professores, que perceberam um déficit na atuação de estudantes e profissionais do mercado relacionados ao ensino de base. A ausência de preparo lógico e dificuldades em desenvolver projetos era uma das principais dificuldades.

No início, começaram dando aula em espaços públicos programação, devido à falta de recursos financeiros. No entanto, apesar das dificuldades muitos pais de estudantes frequentadores dos workshops questionaram sobre a possível existência de um espaço físico para aulas formais.

Com isso, o grupo de professores buscou incentivos e parcerias com empresas e conseguiram inaugurar a escola tempos depois, e após uma semana em funcionamento já contava com 100 matrículas. Atualmente o número de alunos chega a 400.

Realidade dos estudantes no espaço de apredizado

O principal diferencial apontado pelo CEO Glauco Aguiar é a criatividade, pois além das atividades relacionadas a programação, criação de jogos e robótica, os alunos são incentivados a desenvolver empreendimentos visando o mercado de trabalho, que se configura cada vez mais exigente. Afirma que a escola de tecnologia busca ensinar aquilo que a o ensino regular ainda não supre.

| Foto: Em Tempo

Tecnologia transversal



Glauco acredita em uma tecnologia transversal, capaz de se interligar com diversas áreas, como o jornalismo e saúde. Afirma que a intenção da escola é preparar profissionais de diversos segmentos, mas sempre com aparato tecnológico. “Um aluno interessado em medicina pode desenvolver um robô que o auxiliará, tornando o processo cirúrgico mais limpo e prático” exemplificou.

Conquistas de 2019

Apesar de ainda ser uma escola pequena, a Manaós Tech já conta com diversos reconhecimentos como o da empresa Google e seleções, como o “Programa de Acelerações de Empresas de Impacto Social”, promovido no mundo todo pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para mais informações confira a entrevista na íntegra: