Site tem um milhão de acessos no primeiro dia de transferência

Até as 12h desta terça-feira (14), foram realizadas mais de 37 mil solicitações | Foto: Divulgação

Manaus - No primeiro dia do processo de transferência nas unidades de ensino das redes públicas de Manaus e do Estado, 82% das solicitações foram feitas pela internet, pelo site www.matriculas.am.gov.br. Até as 12h desta terça-feira (14), foram realizadas mais de 37 mil solicitações, sendo 13.892 da rede municipal e 23.711 da estadual. Os dados são da empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam).

Segundo o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, no momento em que o sistema foi liberado, à meia-noite de hoje, mais de 20 mil pessoas estavam conectadas no site.

“Nos primeiros 10 minutos após a liberação do sistema, foram realizadas mais de 1.100 reservas. É um número expressivo, tivemos picos de acessos que geraram lentidão em alguns momentos durante a madrugada. No total, até as 12h de ontem, tivemos mais de um milhão de acessos ao site”, explica.

O resultado apontado pela Prodam representa um aumento em relação aos números apresentados no ano de 2019 quando, até as 16h do primeiro dia de transferências, 65% das reservas de vaga foram solicitadas pela internet. A gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato, informa que isso ocorre pela maior agilidade que o site de matrículas oferece.

“Só para reforçar para os pais o quanto é importante eles utilizarem a internet, porque está funcionando muito bem. O presencial só deve ser utilizado quando o pai não tem mais recursos ou acontecer algum problema on-line”, observa.

A coordenadora da Gerência de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Irlanda Araújo, reforça que, após a solicitação de transferência, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão confirmar a matrícula, dirigindo-se à unidade de ensino em que obteve uma vaga.

“Após a solicitação de transferência, o pai ou responsável pelo estudante deverá, obrigatoriamente, comparecer à escola em que obteve a vaga, com a documentação necessária para efetivar a matrícula”, informa Irlanda.

Os documentos necessários para a confirmação da matrícula são: certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade do aluno, carteira de identidade e/ou CPF, duas fotos 3×4 e carteira de vacina.

Novos alunos

A partir da próxima sexta-feira (17), iniciam as matrículas de novos alunos das escolas públicas pelo site de matrículas (www.matriculas.am.gov.br), e presencialmente nas escolas das redes municipal e estadual. Em 2020, a Seduc e a Semed oferecem mais de 180 mil vagas.

Darlene também recomenda a utilização do site para esses casos. “Para os alunos novos também recomendamos a utilização da internet por conta da sua praticidade, à zero hora e um minuto do dia 17, as vagas já estarão disponíveis no sistema, e a partir das 8h, presencialmente, em qualquer unidade de ensino estadual ou municipal essa reserva também pode ser realizada”, destaca.