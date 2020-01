Mais de 100 crianças participam de Colônia de Férias no Mauazinho

| Foto:

Manaus - Um total de 107 crianças e adolescentes e famílias participaram do primeiro dia da Colônia de Férias do projeto Esporte Educacional e Sustentabilidade, desenvolvido pela Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA).

As atividades aconteceram na quadra da Escola Municipal Nova Vida, no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

Os educadores realizaram brincadeiras tradicionais e desenvolveram jogos, como os tradicionais (batalhão e stop), além do tênis de mesa.

“A tendência é crescer em número de participantes e até sexta estar bastante cheio. Apesar da chuva, deu bastante público. As crianças já conhecem o projeto e as atividades dos professores, então elas sabem que as atividades vão ser sempre legais”, destacou o professor educacional Kaique Pinho.

O projeto Esporte Educacional e Sustentabilidade, da OELA, recebe o patrocínio da Petrobras e atende crianças e adolescentes que moram no Mauazinho I e II, Jardim Mauá, Parque Mauá e Vila da Felicidade, promovendo práticas qualificadas do esporte educacional, integrado aos programas socioeducativo, psicossociais e ambientais.

Mão de três beneficiários do projeto, de 8, 10 e 15 anos, a doméstica Valéria Coelho, 33, acompanha os filhos no projeto desde março de 2019 e vê que o resultado da participação deles no projeto reflete também em casa.

“Principalmente a minha mais velha, a Carla Beatriz. Ela era muito fechada. Uma criança que não tinha muita comunicação conosco, então depois que ela começou a interagir com outras pessoas ela ficou mais falante, mais ativa. Saiu mais do conforto dela, que ela não tinha. Todos os dias que têm projeto eles estão participando. E eu estou sempre presente nas reuniões e festivais”, explicou Valéria, que estava com filha de um ano no colo e já esperando que ela participe também do projeto.

A coordenadora de projeto, Katiussia Souza, avaliou como positiva o primeiro dia de Colônia de Férias. “Apesar da chuva, deu mais de 100 participantes. Acredito que amanhã terá um público bem maior”, adiantou a coordenadora, ao acrescentar que novas atividades serão desenvolvidas.

PROGRAMAÇÃO DE QUARTA, 15 DE JANEIRO

Nesta quarta-feira, 15, as atividades da Colônia de Férias serão novamente realizadas na quadra da Escola Municipal Nova Vida, no bairro Mauazinho, das 8h às 11h, e todos os participantes que moram no Mauazinho I e II, Jardim Mauá, Parque Mauá e Vila da Felicidade, que tenham entre 4 e 17 anos podem participar.

No mesmo horário acontece também, como parte da programação da Colônia de Férias, as atividades na Escola de Remo, localiza na localizada no 4º Centro de Geoinformação do Exército (4º CGEO), no Santo Antônio, zona Oeste.

Aos beneficiários do projeto que participam da Escola de Remo e que tenham a autorização dos pais ou responsáveis, a condução sairá da Vila da Felicidade e da Escola Municipal Ana Maria, ambos no Mauazinho, às segundas, quartas e sextas, às 7h.

*Com informações da assessoria