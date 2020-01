Faculdade em Manaus oferece 400 vagas para cursos gratuitos

A Anhanguera Manaus está com mais de 400 vagas abertas para seus cursos de férias. Há opções variadas, em áreas que vão de informática básica a marketing pessoal para redes sociais. As atividades são abertas à comunidade e acontecerão entre os dias 3 e 7 de fevereiro, sempre das 18h às 21h -- à exceção da palestra ‘Desemprego: Como sair da fila’, com início programado para as 11h.

Para o diretor da unidade Robinson Ferraresi, o retorno obtido na primeira leva de cursos, no ano passado, motivou a segunda edição. “A ideia com essas atividades é capacitar e orientar a população que ainda busca por oportunidades no mercado de trabalho”, afirma.

As inscrições podem ser feitas até o dia do curso ou até o preenchimento das vagas, pelo link http://bit.ly/36b3buV . Confira a programação abaixo.

Excel Básico

Data: 3 a 7/2, das 18h às 21h

Word e PowerPoint

Data: 4 a 7/2, das 18h às 21h

Marketing pessoal para redes sociais

Data: 5/2, das 18h às 21h

LinkedIn: O mundo está conectado a você?

Data: 5/2, das 18h às 21h

Indústria 4.0: Tecnologias e impactos da Quarta Revolução Industrial

Data: 5/2, das 18h às 21h

Atualização em legislação trabalhista e previdenciária

Data: 6/2, das 18h às 21h

Palestra Desemprego: Como sair da fila

Data: 7/2, a partir das 11h

Local: Anhanguera Manaus (Piso Gavião Real do Sumaúma Park Shopping / Av. Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova)

Informações: (92) 3306-8024, 8025, 8026 e 8027

*Com informações da assessoria.