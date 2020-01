Clínica auxilia autistas com dificuldades para aprender em Manaus

Uma em cada 160 crianças possui o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição, que inicia na infância e persiste até a fase adulta, ainda não possui cura. Entretanto, existem tratamentos que auxiliam no desenvolvimento do indivíduo.

Entre esses, há a Terapia Ocupacional que trabalha as Atividades da Vida Diária (AVDs) como: suporte, ensino, adaptações para o cotidiano no qual os indivíduos aprendem a vestir-se, calçar meias, sapatos, escovar dentes, tomar banho, usar talheres, entre outras, conforme explica a psicóloga clínica, Selma Gonçalves.

"São ações básicas que, por muitas vezes, o indivíduo ainda não realiza plenamente, devido o TEA, e a terapia auxilia nesse desenvolvimento. Além disso, também atua na integração sensorial, onde é trabalhada a organização das entradas sensoriais que são: olfato, paladar, tato, audição, propriocepção e vestibular", disse.

Fonoaudiólogos, neuropsicopedagogas, psicólogos e terapeutas ocupacionais atuam no tratamento, realizando o acompanhamento do indivíduo, e desenvolvendo atividades.

Esse será um dos serviços ofertados no espaço Alcance - Clínica de Desenvolvimento Infantojuvenil, que inaugura na próxima terça-feira (28), na Travessa Barcelona, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

A clínica vai oferecer um espaço único com acompanhamento multidisciplinar de qualidade, atendimento agendado e com hora marcada, profissionais com qualificação nacional e internacional, localização, estacionamento próprio, segurança, entre outros benefícios.

Conheça os especialistas que atuarão no espaço

Especialistas que compõem o quadro de profissionais da clínica | Foto: Divulgação

1. Fonoaudióloga Clínica- Melissa Lucena : Especialização em Linguagem , Especialização em TEA, Terapeuta PROMPT nível 1 - EUA , Método dos Dedinhos , Método das boquinhas, Formação avançada método PECS; Estratégias de ensinos naturalistas - TEA, Gestão de comportamentos inapropriados- TEA;

2. Psicóloga Clínica - Selma Golçalves - Terapeuta Cognitivo Comportamental na infância e adolescência, Especialização em TEA, Formação avançada PECS; Estratégias de ensinos naturalistas - TEA, Gestão de comportamentos inapropriados- TEA;

3. Pedagoga Clinica e institucional - Nira Souza, Especialização em Neuropsicopedagogia, Especialização em TEA, Formação em Mediação Escolar, estratégias de ensinos naturalistas - TEA;

4. Terapeuta Ocupacional - Lídia Ferreira de Machado, Especialização em Psicomotricidade,Certificação internacional em integração sensorial de Ayres, Residência multiprofissional HUFC, Bandagem Terapêutica funcional, Estratégias de ensinos naturalistas - TEA, Gestão de comportamentos inapropriados- TEA.

*Com informações da assessoria.