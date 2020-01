Prefeitura certifica crianças por participação em projeto de inovação

Manaus - Sessenta crianças, de 6 a 10 anos de idade, foram certificadas pela Prefeitura de Manaus nesta sexta-feira, 24/1, na sede do Sine Manaus, da avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul. Elas participaram da primeira colônia de férias do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 4.0”, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

A cerimônia, que contou com a participação do secretário da Semtepi, Marco Pessoa, e da titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, foi marcada pela disputa realizada entre os participantes do projeto.

O “Aprendendo Profissões” faz parte do programa “Manaus Mais Empreendedora”, lançado em 2017 pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e tem como objetivo promover capacitação tecnológica para o público infantojuvenil da cidade. Esta foi a primeira vez que o projeto disponibilizou um curso de férias que promove a cultura da Indústria 4.0.

Em nome do prefeito Arthur Neto, a secretária Conceição Sampaio fez questão de agradecer a parceria da Fab Lab Manaus, que ofertou 60 vagas gratuitas para o projeto e aos pais dos alunos presentes na certificação.

As oficinas foram uma parceria com a Fab Lab Manaus. | Foto: Divulgação

“É de extrema importância que os parceiros da prefeitura continuem nos ajudando a implementar essas políticas públicas. A Indústria 4.0 já faz parte do nosso presente e este tipo de atividade prepara a nossa base para o futuro. Os pais que deixaram seus filhos passarem um tempo conosco estão de parabéns por confiarem em nosso trabalho e por apostarem nessas oficinas como uma opção de lazer e aprendizado”, ressaltou a secretária.

O secretário da Semtepi, Marco Pessoa, lembrou que a ideia da oficina surgiu da falta de programação para as crianças durante o período das férias escolares. “A ideia surgiu quando percebemos que esses pequenos ficam ociosos durante o recesso escolar. Então junto com a Fab Lab, criamos essa colônia de férias, para que as crianças tivessem uma ocupação que possa refletir no futuro profissional delas”, salientou.

Para a mãe de uma das participantes, Jéssica Janes, orientar as crianças a seguirem o caminho da tecnologia é de extrema importância. “Dentro dessas oficinas, eles têm acesso a novas tecnologias, a oportunidades de fazer algo novo e interessante. As profissões do futuro estão aí e eles precisam crescer dentro desse ambiente. Sinto-me orgulhosa em ver minha filha trilhando os passos que eu também estou trilhando. Assim como eu, ela é assídua nos projetos da Semtepi”, ressaltou.

Competição

Projeto tem objetivo de promover capacitação tecnológica para o público infantojuveni | Foto: Divulgação

Durante a solenidade, quatro equipes formadas pelos alunos da oficina de Robótica, disputaram uma minicorrida com os carrinhos produzidos durante a oficina realizada na sede da Semtepi. A equipe que vencedora foi a “Velozes e Furiosos”, seguida da “Crazy Car”, e posteriormente a “Esquadrão Robótica”.

Segundo Carlos Júnior, diretor da Fab Lab Manaus, o objetivo das oficinas é fazer com que a criança tenha um olhar diferente para a tecnologia e passe a pesquisar mais sobre esse universo.

“A ideia é que elas possam continuar fazendo isso em casa, na escola. Quem começa a fazer, nunca mais para. Eles são supercriativos e tendem a ter ideias mirabolantes que podem, sim, servir no futuro, caso sejam bem trabalhadas. O foco é tornar esses pequenos os cientistas do nosso futuro”, observou.

*Com informações da assessoria