Sinepe abre inscrições para curso de primeiros socorros

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe-AM) abriu inscrições para mais uma edição do curso de Primeiros Socorros, como parte da programação de capacitação da entidade, desta vez com foco na Lei Lucas (13.722/18). A lei estabelece que as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica tenham profissionais capacitados em noções básicas de primeiros socorros.

O curso acontecerá no dia 15 de fevereiro, das 8h às 17h, na Universidade Anhanguera, localizada na avenida Torquato Tapajós, 1947, Flores. Com a iniciativa, a entidade dá o suporte necessário às escolas associadas, para que se mantenham atualizadas e em constante capacitação dentro do que exige a Lei Lucas.

A lei recebeu este nome em homenagem a Lucas Begalli, de 10 anos, que morreu engasgado, durante uma excursão escolar. Os professores que acompanhavam os alunos não sabiam como agir e não conseguiram salvar a vida do garoto. O caso ocorreu em 2017, em Campinas, São Paulo.

Segundo a presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, mesmo com a lei sancionada, a população ainda desconhece a existência da legislação, que vale não somente para instituições de ensino, mas também para estabelecimentos de recreação infantil. Por isso, o sindicato tem buscado sempre informar, capacitar e sensibilizar um número cada vez maior de pessoas que lidam com crianças.

Para contribuir para a disseminação da Lei Lucas, nos dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro, às 16h, o advogado especialista em Direito Educacional, Rodrigo Melo, irá participar de uma live no Instagram do Sinepe-AM (@sinepam). Com duração de aproximadamente 30 minutos, os usuários poderão conhecer e tirar dúvidas sobre a lei.

Curso de Primeiros Socorros

A presidente do Sinepe-AM destaca que o curso de Primeiros Socorros é uma oportunidade para os educadores aprenderem técnicas que podem ajudá-los em situações de emergência e urgência, enquanto a assistência médica não chega. Engasgo, parada cardiorrespiratória, queimadura, fratura, hemorragia e intoxicação serão alguns dos temas abordados durante a capacitação.

O treinamento será ministrado pela enfermeira Cristiane de Aquino Siqueira e, ao final, os participantes receberão os certificados determinados pela lei, o que garante a conformidade do estabelecimento de ensino.

Os gestores, coordenadores, professores e funcionários de escolas interessados em participar do curso podem realizar a inscrição na sede do Sinepe, que fica no Edifício The Place Business, localizado na rua Belo Horizonte, 19, Adrianópolis, zona Centro-Sul. O investimento é de R$ 80 para os associados ao sindicato. Já para os não associados, a inscrição é R$ 110. Para mais informações: (92) 3631-8446/ 9 9114-2865.

