Prefeitura e UEA realizam aula de saúde familiar nesta segunda (3)

A especialização terá duração de dois anos | Foto: Mário Oliveira / Arquivo Semcom

Manaus - A Escola de Saúde Pública (Esap) da Prefeitura de Manaus, em parceira com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realiza a aula inaugural da especialização em Saúde da Família e Comunidade nesta segunda-feira (3), com a presença de 90 alunos na categoria médica. O início do curso será às 14h na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), avenida Carvalho Leal, 1.777, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.



“Este projeto é resultado da cooperação técnica entre as instituições e tem o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde, a partir da expansão do número alunos presentes nos serviços ofertados pela rede municipal”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, reforçando a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto em ampliar ainda mais a cobertura da atenção básica em saúde.

A especialização terá duração de dois anos, sob a coordenação da professora Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett, é vinculada ao Programa Mais Saúde Manaus, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que busca a qualificação de profissionais e o aprimoramento do serviço ofertado em regiões prioritárias.

No que se refere à saúde das famílias e das comunidades, a proposta é a organização do processo de trabalho na área com foco na promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos de doenças, reorientação da assistência e a melhoria da qualidade de vida. Tais ações incentivarão mudanças nos modos de vida e nas relações entre os sujeitos sociais envolvidos no cuidado à saúde da população.

Com informações da assessoria*