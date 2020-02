Projeto ensina sobre direitos da mulher em escolas públicas de Manaus

Manaus - O Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) lança nesta sexta-feira (7), o projeto “Papo por Elas” para levar educação em direitos da mulher a escolas das redes municipal e estadual de ensino. A ideia é promover bate-papos com os estudantes debatendo assuntos como assédio, importunação sexual, os diversos tipos de violência contra a mulher, o que diz a legislação sobre esses temas e as consequências do comportamento abusivo.

Especialmente no mês de fevereiro, em razão do Carnaval, será trazido o tema envolvendo a importunação sexual, conduta muito comum durante as festas e que tornou-se crime no Brasil recentemente. A iniciativa do projeto será estendida para o ano inteiro com outros temas, mas sempre tendo como foco a conscientização da prevenção à violência de gênero.

Nesta sexta-feira (7), a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste de Manaus, será a primeira a receber o “Papo por Elas”, às 9h. O calendário do projeto seguirá no dia 13, quinta-feira, na Escola Municipal Joaquim Pinto, no bairro Crespo, Zona Sul, às 18h, e no dia 21, sexta-feira, na Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha, às 14h.

A defensora pública Pollyana Vieira, coordenadora do Nudem, ressalta que, com o projeto, a Defensoria Pública cumpre com seu papel institucional de promover educação em direitos e se aproximar das escolas. “Com o ‘Papo por Elas’, pretendemos esclarecer os estudantes sobre os vários tipos de violência cometidos contra a mulher, o que não se resume ao âmbito doméstico e familiar”, afirmou.

Nudem

O Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem) atua pela efetivação do princípio da igualdade de gênero, com especial enfoque em políticas públicas que combatam discriminações sofridas por mulheres.

O Nudem possui atuação de destaque na aplicação da Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, que prevê medidas de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Núcleo também busca, de forma transversal, levar uma perspectiva de gênero para as ações e práticas da Defensoria Pública. Na área de educação em direitos, promove palestras sobre temas de sua área de atuação.

O Nudem está localizado na Rua Presidente Kennedy, 399, Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O atendimento no local é de segunda à quinta-feira, das 8h às 14h, e o telefone para contato é (92) 3232-1356.

*Com informações da assessoria