Volta às aulas: como aproveitar os notebooks em sala de aula?

Samsung tem investido em soluções inovadoras para seus notebooks | Foto: Divulgação

O fim de janeiro e início de fevereiro marcam o período do volta às aulas no calendário escolar brasileiro. Cada vez mais inserida dentro da sala de aula, a tecnologia tem sido utilizada de diferentes maneiras, tanto por alunos quanto por professores. E, focada em auxiliar no ensino, a Samsung tem investido em soluções inovadoras para seus notebooks, principalmente com recursos de áudio, compartilhamento, interatividade e segurança.



“O mercado passa por um momento de transição. Os notebooks oferecem muito mais que conexão rápida à internet e um espaço para anotações. São, também, soluções para gravações de áudio e vídeo, segmentação de conteúdo e dinâmicas de atividades em grupo. Há uma tendência de que sejam cada vez mais incorporados em sala de aula por alunos e professores”, afirmou Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

O Samsung Flash, por exemplo, é um notebook especialmente desenvolvido para quem busca praticidade, conforto e bom desempenho em sala de aula. Equipado com o Pacote de Educação em seu sistema, assim como as linhas Essentials e Expert, o aparelho disponibiliza ferramentas para gravação de áudio, em que é possível fazer anotações para demarcar momentos específicos. O aluno também pode fazer anotações em materiais em formato PDF. E, com o aplicativo TeamPL, o professor pode sugerir um projeto no qual até cinco alunos precisem trabalhar em conjunto, cada um no seu notebook, mas todos visualizando o mesmo conteúdo simultaneamente. A ferramenta permite o compartilhamento de tela entre até cinco notebooks conectados em uma mesma rede wireless.

Outros diferenciais do Samsung Flash estão no design, peso e espessura. O visual retrô, com teclas arredondadas inspiradas nas antigas máquinas de escrever, e acabamento com textura semelhante a um tecido, mesclam passado e presente. Por ser leve e fino, o notebook é ideal para o transporte diário, cabendo em qualquer mochila ou bolsa. No quesito segurança, o leitor de impressões digitais facilita o login e aumenta a proteção.

“O mercado apresenta oportunidades aos desenvolvedores de ferramentas focadas em educação, não só para uso em sala de aula, mas também em EAD (Ensino a Distância). Para isso, é essencial a conscientização de profissionais envolvidos em diferentes etapas do ensino, como diretores, coordenadores, professores e alunos. A tecnologia deve ser considerada um meio, não um fim”, encerrou Sandra Chen.

*Com informações da Assessoria