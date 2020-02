Metodologia israelense é aplicada em solução educacional em Manaus

Manaus - O Centro Internacional de Tecnologia de Software do Amazonas (CITS Amazonas) é o instituto desenvolvedor do projeto Desafios EdTech - Acelerando o Empreendedorismo de Impacto, do Programa Prioritário em Empreendedorismo Inovador, coordenado pela Softex no Amazonas.

Entre os objetivos do projeto, estão o estimulo à cultura empreendedora da região, por meio da articulação de parceria internacional com o Estado de Israel, com transferência de tecnologia e know how na aceleração de projetos e negócios tecnológicos educacionais e, em parceria com o ecossistema regional, realizar ciclo de desafios com foco em problemas reais, alinhados aos princípios da inovação aberta (Open innovation) e com as metodologias internacionais aprendidas.

Uma das metas do CITS foi estruturar uma equipe multidisciplinar capaz de absorver e implementar o conhecimento adquirido através do convênio de cooperação internacional com a MindCET, de Israel.

A MindCET, fundada pelo Centro de Tecnologia Educacional (CET), organização líder no planejamento e desenvolvimento de produtos tecnológicos para o sistema educacional em Israel, possui dois centros de aceleração de projetos e startups, sendo um em Tel Aviv e outro no deserto de Negev. A instituição usará os conceitos aplicados no modelo de Negev para replicar a iniciativa em Manaus.

Para Bruno Monteiro, Coordenador dos projetos Educacionais do CITS e que fez parte da equipe que foi à Israel, o projeto só traz ganhos para a região. “O projeto é muito importante, por ser uma oportunidade internacional com Israel e ainda trabalhar com uma grande empresa como a MindCet, que desenvolve produtos educacionais inovadores de forma global. A oportunidade de aprender uma nova metodologia de forma prática e poder ainda passar esse conhecimento para a comunidade local é muito engrandecedor. Montamos um time multidisciplinar que se adaptou muito bem com a metodologia e hoje está totalmente treinado e preparado para difundir o aprendizado e ajudar a gerar novos negócios educacionais na região”, afirma Monteiro.

Ainda de acordo com Bruno, a tecnologia evolui muito rápido e educação brasileira não está acompanhando na mesma velocidade. “Hoje temos muitas escolas do século 19, professores do século 20 e alunos do século 21, com isso precisamos evoluir a forma de ensinar, criando produtos inovadores que ajudem no engajamento do aluno e o aproxime da escola. Uma boa educação é a chave para uma sociedade melhor”.

O CITS, como um instituto de ensino, pesquisa, desenvolvimento e negócios, empresta o seu know-how em desenvolvimento de software voltados principalmente na área de tecnologia educacional com desenvolvimento de soluções inovadoras para educação. Hoje, o CITS tem uma nova responsabilidade de fomentar esse conhecimento na região, conseguindo passar para a comunidade empreendedora uma metodologia internacional para criação de produtos, além de gerar novos negócios.

'EDUCKATHON'



Com base neste projeto, Manaus recebe a primeira EDUCKATHON, que tem como objetivo reunir pessoas com os perfis de educação, negócios, tecnologia, design e comunicação, para criar novas soluções para os desafios educacionais e de aprendizado para que possam desenvolver ideias, projetos e soluções com potencial de negócios na área educacional, as conhecidas EdTechs.

Serão dois dias de criação dinâmica e colaborativa para desenvolver a próxima geração de soluções de tecnologia educacional em direção à pedagogia e aprendizagem inovadoras. Cecilia Waismann, VP de R&D da MindCET, e Ran Magen, Head de R&D da MindCET já estão em Manaus para palestrar no educkathon.

Capacitar os participantes com a metodologia israelense, desenvolver novos negócios educacionais EdTechs e propor soluções para os desafios da educação em Manaus e na Amazônia é o esperado como resultado para a primeira edição do EDUCKATHON, realizada pelo CITS - Centro Internacional de Tecnologia de Software, com o apoio da Softex Amazonas, Suframa, Ministério da Economia.

O evento contará ainda com palestras sobre o tema, oficinas e mentorias, além de uma banca de avaliação que elegerá os melhores projetos. Os vencedores da maratona, receberão além de premiação, a participação de um programa de intercâmbio de informações entre Brasil e Israel, mentoria e acompanhamento para desenvolver suas EdTechs, sendo acompanhados por profissionais mentores dos dois países.

O evento é gratuito e os interessados podem se inscrever no site até o dia 10 de fevereiro. Os selecionados serão divulgados no dia 12 de fevereiro.

Serviço:

O quê: EDUCKATHON - Hacking Education - com tradução simultânea

Data: 14 e 15 de fevereiro

Horário: de 08:30h às 19:30h

Local: Manaus Tech Hub Manaus - Av. Autaz Mirim, 2211 - Armando Mendes, Manaus – AM.

Mais informações: 92 98115-8126 (Bruno Monteiro) e 92 98190 4000 (Vania Vial)

Com informações da assessoria*