Candidatos prestam vestibular para Cursos de Engenharia na Famepi

Neste domingo (9), centenas de candidatos realizaram o Vestibular Tradicional da Famepi, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Neste domingo (9), centenas de candidatos realizaram o Vestibular Tradicional da Famepi, a Faculdade de Engenharia da Fundação Matias Machline (FMM), em Manaus. São ofertadas 400 vagas para os cursos de engenharia elétrica, mecânica, de produção e da computação.

A prova teve duração de quatro horas. A lista oficial dos classificados será publicada no site da Instituição, por meio de Edital de Convocação, até cinco dias após a realização da Prova Tradicional.

Para o candidato Lucas Vinícius, 21, o ingresso na Famepi será a oportunidade de se aperfeiçoar na área da engenharia de computação. “Escolhi a Famepi baseado no fato de o ensino médio e técnico da Fundação ser uma ótima referência. Gosto bastante de computação, já programo há algum tempo, e o curso superior da Famepi é a alternativa certa no momento”.

Já o candidato Leandro Machado, 28, trabalha no Polo Industrial de Manaus e pretende estudar engenharia mecânica. “Quero estudar, me capacitar e posteriormente ir para a área. Primeiro por causa da localidade, eu trabalho no Distrito Industrial e depois do trabalho posso fazer o curso que tanto queria. Muitas faculdades não disponibilizam o curso de engenharia à noite. A Famepi dá essa disponibilidade”.

As aulas serão realizadas no período noturno, na sede da FMM e contarão com toda a estrutura da Fundação.



A Diretora de Ensino e Pesquisa da FMM, Nancy Cavalcante, destacou o diferencial da Famepi. “A gente quer que os alunos tenham o prazer de estudar, que eles desenvolvam as habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, que ele possa saber trabalhar em equipe, desenvolver a criatividade dele, aprenda outras línguas, novas tecnologias, inovação, empreendedorismo".

A Famepi está localizada ao lado do Polo Industrial de Manaus e conta com aulas práticas que acontecem desde o 1º período | Foto: Divulgação

Formação diferenciada

O aluno da Famepi contará com toda a infraestrutura da Fundação Matias Machline. São 14.095,50 m2 de área, incluindo 31 laboratórios, biblioteca com mais de 16 mil exemplares, salas de aula diferenciadas e um parque fabril.

Além disso, a Famepi está localizada ao lado do Polo Industrial de Manaus e conta com aulas práticas que acontecem desde o 1º período, desenvolvendo trabalhos em times e de forma interdisciplinar. Alternativa perfeita para quem deseja se profissionalizar perto de onde trabalha.

Outras formas de ingresso

Quem perdeu o vestibular tradicional ainda pode ingressar de duas formas: por meio de prova agendada e uso da nota do Enem. | Foto: Divulgação

Quem perdeu o vestibular tradicional ainda pode ingressar de duas formas: por meio de prova agendada e uso da nota do Enem. O agendamento de provas começa em 17 de fevereiro. Os exames de admissão podem ser marcados para as segundas, quartas e sextas, em três horários: 9h, 14h e 19h.

Quem pretende usar a nota do Enem estará dispensado de qualquer tipo de avaliação, desde que apresente, até 48 horas antes do agendamento, original e cópia do Boletim de Desempenho Individual de Notas do Enem. Candidatos que tiraram menos de 300 na redação do Enem devem fazer a prova agendada. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site: www.famepi.org.br ou pelos telefones: (92) 2129-2999 ou (92) 99435-3624.⠀

Sobre a Famepi

A Famepi conta com a mesma estrutura e metodologia da Fundação Matias Machline, referência no Ensino Médio técnico em Manaus e no Brasil, funcionando no mesmo espaço, no período noturno.

A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi) foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de novembro de 2019.

Inicialmente, os cursos oferecidos são da área de Engenharia, com estrutura de alta tecnologia e ensino que une teoria e prática, pronta para formar uma nova era de engenheiros na cidade.