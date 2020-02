Saiba as principais atrações do Campus Party Transire Amazônia

A Campus Party, maior Festival de Cultura Digital do mundo, realizará, entre 18 e 22 de março, na Arena Amazônia, sua primeira edição no Amazonas, com o apoio do Grupo Transire.

O evento, também chamado de #CPAmazônia, terá cinco dias de programação para jovens e adultos conectados com mais de 300 horas de conteúdo nos formatos de palestras, desafios e experiências imersivas sobre os mais variados assuntos: games, robótica, empreendedorismo digital, oficina de cozinha experimental, biotecnologia, hackathons e o futuro dos meios de pagamento.

A grande novidade da edição é o lançamento da Fábrica de Empreendedores, uma iniciativa do SEBRAE que juntará áreas de novas startups, projetos universitários, hackathons, maratonas e palestras voltadas para o mundo do empreendedorismo.

Na Arena, serão montados quatro espaços de conteúdos - Feel The Future, Coding&Science, Creativity&Startups e Workshop Fintechs&IoT - que contarão com a presença de palestrantes renomados que compartilharão conhecimento e experiências com os campuseiros. A área também abrigará as bancadas especiais das comunidades.

Palestrantes confirmados:

Entre os destaques da programação está um time de peso de mulheres que lideram iniciativas na área de tecnologia. São elas: Sharron McPherson, diretora fundadora do consórcio Women in Infrastructure Development & Energy (WINDE), o maior grupo de mulheres em investimentos em infraestrutura da África; Sofia Marshallowitz Apuzzo, cientista de dados na Legal Insights e pesquisadora em Inteligência Artificial e Data Science no Lawgorithm; Ciranda Morais, fundadora do She'sTech, movimento que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia e Diana Santos, professora de informática e colaboradora do projeto Franzininho, que leva workshops de eletrônica e programação para diversas pessoas do Brasil.

A programação também contará com palestras de André Noel, professor, programador, criador do site Vida de Programador e membro oficial da Comunidade Ubuntu, Alessandro Faria, fundador da Oiti Technologies, especializada em biometria facial, Dado Schneider, doutor em Comunicação e criador da marca CLARO e Júlio C Neves, engenheiro de produção que participou da criação de diversas ferramentas para o mercado bancário brasileiro, entre elas, o TB-100, o primeiro terminal caixa do mundo.

Bancadas Especiais de Comunidades

Para dar voz aos campuseiros e seus projetos, a #CPAmazônia traz um espaço dedicado às comunidades, que contará com palestras e atividades comandadas por PyLadies Manaus, grupo de mulheres desenvolvedoras amantes da programação em Python, GDG Manaus, Grupo de Desenvolvedores do Google, Manaus Makers, 1 Minuto Nerd, primeiro Instagram com resenhas completas sobre Cultura Pop e Ciência em Pauta.

“O objetivo da área destinada às comunidades é trazer o senso de pertencimento à comunidade campuseira. Neste espaço, eles são os protagonistas e podem expor seus pensamentos de forma teórica, por meio de palestras, e interativa, comandando atividades práticas. A iniciativa de prover as bancadas especiais faz parte de uma série de ações colaborativas e de cocriação que estamos trazendo para a #CPAmazônia”, conta Thalis Antunes, Gerente de Conteúdos da Campus Party.

Ingressos

Os ingressos para participar da #CPAmazônia estão à venda no site - https://brasil.campus-party.org/campus-party-amazonia-2020/ingressos/.

Os interessados poderão parcelar em 3 vezes o valor do ingresso individual (R$ 100), bem como o valor do ingresso com camping individual (R$ 190), duas entradas com camping duplo (R$ 300) e 4 entradas sem camping (R$ 280).

Credenciamento dos jornalistas

Os interessados em fazer a cobertura jornalística da #CPAmazônia devem se cadastrar até 28 de fevereiro no link - https://brasil.campus-party.org/campus-party-amazonia-2020/imprensa/#credenciamento. O credenciamento é individual e as respostas, tanto positivas quanto negativas, serão enviadas até 06 de março.

Serviço: Campus Party Transire Amazônia

Data: 18 a 22 de março de 2020

Local: Arena Amazônia, Manaus – AM

Sobre a Campus Party

A Campus Party é o maior festival de Cultura Digital do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados ao redor do globo. Tendo produzido edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O evento está presente no Brasil há doze anos.

Sobre o Grupo Transire

O Grupo Transire nasceu da vontade dos sócios de criarem produtos inovadores com características únicas de desenvolvimento e tecnologia, associado a garantia da qualidade nos processos e segurança das informações. A fábrica está diretamente ligada ao mercado de automação, fabricando terminais PoS e PINPads altamente seguros e produtos eletrônicos para transações financeiras via cartão.

Com funcionários experientes e altamente qualificados, o Grupo Transire preserva o respeito aos clientes, fornecedores e colaboradores. A sustentabilidade, a inovação e a qualidade permeiam todos os processos da empresa. O Grupo Transire é composto atualmente pelas empresas Transire Eletrônicos, PAX do Brasil, Instituto Transire, Iranduba Pescados, Callidus e Partum Log.

Com informações da assessoria*