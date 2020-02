Professor do AM cria canal para divulgação de projetos escolares

Professor Alan Roberto inova ensino ao criar canal do YouTube para divulgação de projetos escolares | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As novas tecnologias estão presentes no dia a dia de vários estudantes da rede estadual e podem, sim, ser utilizadas a favor do processo de ensino-aprendizagem. É o que defende o professor de Língua Portuguesa e supervisor pedagógico da Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 3, Alan Roberto. Há pelo menos um mês, ele está à frente de um canal no YouTube que visa promover a interação entre a comunidade escolar e divulgar projetos inovadores realizados por estudantes e professores do Amazonas.

Intitulado “TV CDE 03 Ensino Médio”, o canal possui, até o momento, quatro vídeos e 41 usuários inscritos. “A ideia é divulgar os trabalhos dos nossos alunos e professores, tornando a Educação mais viva e dinâmica. Além disso, queremos proporcionar um ambiente interativo onde eles possam se ver e ver suas produções”, explicou Alan Roberto.

O professor revela que o projeto começou a ser trabalhado ainda em 2019, após uma série de visitas às escolas das zonas centro-sul e centro-oeste de Manaus. Nelas, ficou perceptível para Alan o alto nível de criatividade dos estudantes e educadores da rede estadual de ensino.

" Mesmo com as dificuldades, competimos de igual para igual com as instituições de ensino privado da capital. Conseguimos ver muitas iniciativas diferenciadas, mas que pouca gente conhece " Alan Roberto, Professor da Rede Estadual do Amazonas

Foi então que ele, ao lado da equipe da CDE 3, teve a ideia de criar o canal no YouTube, utilizando-o como meio de divulgação desses projetos. “Às vezes, uma ação desenvolvida na escola ‘x’ é perfeita para a escola ‘y’ e vice-versa. Queremos promover essa troca de experiência entre as unidades de ensino e a expansão de seus trabalhos”, destacou o professor.



Receptividade

De acordo com Alan Roberto, a iniciativa foi bem recepcionada por toda a comunidade escolar, mesmo durante a fase de testes, no ano passado. “É importante para dar visibilidade às ações que desenvolvemos em nossa escola. Aqui, temos projetos culturais, sociais, esportivos e de imprensa”, revelou o integrante do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Alice Salerno, Breno de Souza.

“Trabalhamos em vários [projetos], na intenção de transformar nossa unidade em um lugar melhor. Acredito que o canal servirá como grande instrumento para gente e para pessoas de fora da nossa escola, também”, completou o presidente da agremiação, Victor Castro.

Dentre as ações que deverão ser emplacadas no “TV CDE 03 Ensino Médio”, estão, por exemplo, o festival de curta-metragem “Bodó de Ouro”, idealizado pela Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, e a Banda Oficial da Escola Estadual Sólon de Lucena. “Projetos como esses serão, com certeza, ancorados pelo nosso canal”, afirmou Alan.

Oportunidade

Para o professor de Língua Portuguesa, o “TV CDE 03 Ensino Médio” funciona também como uma ferramenta diferenciada de aprendizagem. Nele, os jovens poderão encontrar aulas inovadoras e dinâmicas. “Queremos, com o tempo, expandir o canal e trazer convidados, gente especializada”, completou.

“Os estudantes de hoje em dia são muito antenados com as novas tecnologias, e não podemos ver isso como um aspecto negativo. Pelo contrário, precisamos usar isso a nosso favor”, finalizou Alan.