Professor do AM cria canal no youtube para ajudar comunidade escolar

Manaus - As novas tecnologias estão presentes no dia a dia de vários estudantes da rede estadual e podem, sim, ser utilizadas a favor do processo de ensino-aprendizagem. É o que defende o professor de Língua Portuguesa e supervisor pedagógico da Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 3, Alan Roberto. Há pelo menos um mês, ele está à frente de um canal no YouTube que visa promover a interação entre a comunidade escolar e divulgar projetos inovadores realizados por estudantes e professores do Amazonas.

Intitulado “TV CDE 03 Ensino Médio”, o canal possui, até o momento, quatro vídeos e 41 usuários inscritos. “A ideia é divulgar os trabalhos dos nossos alunos e professores, tornando a Educação mais viva e dinâmica. Além disso, queremos proporcionar um ambiente interativo onde eles possam se ver e ver suas produções”, explicou Alan Roberto.

O professor revela que o projeto começou a ser trabalhado ainda em 2019, após uma série de visitas às escolas das zonas centro-sul e centro-oeste de Manaus. Nelas, ficou perceptível para Alan o alto nível de criatividade dos estudantes e educadores da rede estadual de ensino.

“Mesmo com as dificuldades, competimos de igual para igual com as instituições de ensino privado da capital. Conseguimos ver muitas iniciativas diferenciadas, mas que pouca gente conhece”, afirmou.

Foi então que ele, ao lado da equipe da CDE 3, teve a ideia de criar o canal no YouTube, utilizando-o como meio de divulgação desses projetos. “Às vezes, uma ação desenvolvida na escola ‘x’ é perfeita para a escola ‘y’ e vice-versa. Queremos promover essa troca de experiência entre as unidades de ensino e a expansão de seus trabalhos”, destacou o professor.

O aluno Breno de Souza da Escola Estadual Alice Salerno. | Foto: Divulgação

Receptividade

De acordo com Alan Roberto, a iniciativa foi bem recepcionada por toda a comunidade escolar, mesmo durante a fase de testes, no ano passado. “É importante para dar visibilidade às ações que desenvolvemos em nossa escola. Aqui, temos projetos culturais, sociais, esportivos e de imprensa”, revelou o integrante do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Alice Salerno, Breno de Souza.

“Trabalhamos em vários [projetos], na intenção de transformar nossa unidade em um lugar melhor. Acredito que o canal servirá como grande instrumento para gente e para pessoas de fora da nossa escola, também”, completou o presidente da agremiação, Victor Castro.

Dentre as ações que deverão ser emplacadas no “TV CDE 03 Ensino Médio”, estão, por exemplo, o festival de curta-metragem “Bodó de Ouro”, idealizado pela Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, e a Banda Oficial da Escola Estadual Sólon de Lucena. “Projetos como esses serão, com certeza, ancorados pelo nosso canal”, afirmou Alan.

Idealizador do projeto, Alan Roberto. | Foto: Divulgação

Oportunidade

Para o professor de Língua Portuguesa, o “TV CDE 03 Ensino Médio” funciona também como uma ferramenta diferenciada de aprendizagem. Nele, os jovens poderão encontrar aulas inovadoras e dinâmicas. “Queremos, com o tempo, expandir o canal e trazer convidados, gente especializada”, completou.

“Os estudantes de hoje em dia são muito antenados com as novas tecnologias, e não podemos ver isso como um aspecto negativo. Pelo contrário, precisamos usar isso a nosso favor”, finalizou Alan.

*Com informações da assessoria