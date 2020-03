Semana da mulher inicia com ciclo de palestras no Lar das Marias

“Mulher: corpo, alma, mente e coração” esse é o tema do ciclo de palestras do Senac Amazonas que começa nesta segunda-feira (2), no Lar das Marias, situado do Dom Pedro, em Manaus. A programação, que abre as comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, é realizada pela turma 309 do curso de Aprendizagem Comercial Profissional, do Senac Centro.

De acordo com a organização do evento, que se estende por dois dias (segunda e terça), a mulher exerce um papel de grande importância na família e na sociedade e seu bem-estar integral (emocional, físico, intelectual e espiritual) deve ser desenvolvido tendo em vista sua saúde, habilidades e reflexão sobre o papel que desempenha.

O Lar das Marias é uma instituição sem fins lucrativos que abriga mulheres que estão em tratamento contra o câncer na Fundaçao Cecon (FCecon), em Manaus. O local é um abrigo temporário para as pacientes em tratamento e seus acompanhantes oriundos de municípios do interior do Amazonas ou de cidades de outras regiões do Brasil.

Confira a programação:

02/02 – segunda-feira

13h – Credenciamento

14h – Ciclo “Desatando Nós”

Palestra: Autoconhecimento, autoestima e autocondução - Dra. Leônia do Vale

15h – “Crescimento Profissional”

Palestra: Potencialidades e crescimento intelectual - Msc. Samara Castro

Palestra: Finanças Pessoais -Beatriz Lima

16h30 – encerramento e coffebreak

03/02 – terça-feira

13h – credenciamento

14h – Ciclo “Cuidando do seu corpo”

Palestra: Comportamentos Saudáveis – Verônica Marques

Palestra: Estética – Elen Farias

15h – Ciclo “Espiritualidade”

Palestra: Conexão, essência e totalidade – Msc. Lidiane Assante

16h30 – Encerramento e coffebreak

*Com informações da assessoria