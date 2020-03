Presidente do Instituto Campus Party realiza palestra no Ifam

Manaus - Nesta quarta-feira (4), o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) recebe o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, para a realização da palestra ‘O trabalho no futuro e suas implicações: feel the future’, no Campus Manaus Centro, a partir das 9h30. O evento é aberto ao público.

Ainda na tarde de quarta-feira, Farruggia participa da reinauguração da Ayty - Incubadora de Empresas do Ifam, também no Campus Manaus Centro, às 16h. Na ocasião, está previsto o lançamento do edital de incubação para empresas residentes.

A vinda de Francesco Farruggia faz parte das programações que antecedem a participação do Ifam na Campus Party Transire Amazônia, que acontece nos dias 18 a 22 de março deste ano, na Arena da Amazônia, em Manaus. O evento traz para o debate a união entre finanças e tecnologia, como transformar a sociedade democratizando a tecnologia, empreendedorismo na área de pagamento, criação de novas formas de desenvolver a economia mundial, e inovação tecnológica de hardwares e softwares para apoiar o empreendedorismo.

