Cetam inicia aulas de cursos técnicos na capital

Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), inicia dia 9 de março (segunda-feira), as aulas de 14 cursos técnicos e de 5 especializações técnicas de nível médio, na capital.

Estão sendo aguardados 785 novos alunos, aprovados no processo seletivo realizado em outubro do ano passado para as três unidades do Cetam em Manaus: Escola de Formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra, Instituto Benjamin Constant e Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison. O Cetam informa que os aprovados para o Saavedra já estudarão no prédio próprio da instituição, localizado na rua Desembargador Filismino Soares, s/nº, na Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Cursos

Iniciarão as aulas dos seguintes cursos técnicos, nos turnos da manhã, tarde e noite: Administração; Logística; Qualidade; Recursos Humanos; Análises Clínicas; Enfermagem; Saúde Bucal; Segurança do Trabalho; Radiologia; Automação Industrial; Computação Gráfica; Geoprocessamento; Manutenção e Suporte em Informática; e Rede de Computadores.

As especializações técnicas são: Enfermagem – Cuidado ao Paciente Crítico Neonatal; Enfermagem do Trabalho; Saúde Bucal – Instrumentação Cirúrgica em Implantodontia; Segurança do Trabalho – Prevenção e Controle de Emergência; e Análises Clínicas – Parasitologia e Urinálise.

Aulas nos municípios

Em 14 cidades do interior do Amazonas, as aulas para os 838 alunos aprovados no processo seletivo de 2019 só começarão dia 23 de março.





