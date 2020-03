Uniasselvi: Estude em 2020 no EAD que é nota máxima no MEC

Cursos tradicionais também são ofertados pela Uniasselvi | Foto: Divulgação





Manaus - A Uniasselvi é uma das maiores instituições de ensino a distância do Brasil e pioneira na oferta do EAD com a metodologia semipresencial. A instituição, com mais de 500 polos de apoio presencial em todos os estados brasileiros, oferece mais de 200 opções de cursos de graduação e pós-graduação.

Para 2020, a Uniasselvi lança 11 novos cursos de graduação a distância na modalidade semipresencial, dentre eles o bacharelado em Farmácia e os cursos superiores de tecnologia em Design de Moda, Jogos Digitais, Defesa Médica Hospitalar, Segurança da Informação e Serviços Penais. Mais opções chegam para integrar o portfólio de cursos da instituição: os bacharelados em Arquivologia e Museologia e os cursos superiores de tecnologia em Serviços Previdenciários, Gestão das Relações Eletrônicas e Gestão de Inventário Extrajudicial.

Cursos tradicionais também são ofertados, como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharias e Pedagogia, entre outras opções.

As inscrições para novas turmas em 2020 já estão abertas no portal uniasselvi.com.br e são totalmente gratuitas. O vestibular para os cursos EAD pode ser feito no próprio polo, todos os dias. As mensalidades são a partir de R$ 159. Fique atento: os encontros presenciais terão início em fevereiro.

EAD quando você quer, presencial quando precisa

O ensino a distância tem conquistado cada vez mais espaço no mercado, uma vez que democratizou o acesso ao ensino superior e garantiu maior flexibilidade ao aluno, que pode estudar onde e quando quiser, com mensalidades mais acessíveis. Em 2019 a Uniasselvi completou 20 anos de atividade no mercado da educação, alcançando a marca de 200 mil alunos no EAD. O grande diferencial do ensino a distância da Uniasselvi é a metodologia semipresencial, que garante ao acadêmico todo suporte necessário dentro e fora de sala de aula.

O acadêmico vai ao polo pelo menos uma vez por semana e conta com o auxílio do tutor para coordenar atividades e tirar dúvidas. O tutor externo é um dos atores de grande relevância no projeto pedagógico da instituição e atua como mediador e facilitador nos processos de ensino-aprendizagem. Além disso, o aluno recebe todo material didático impresso, também disponível nas plataformas online que auxiliam na sua experiência acadêmica.

Os encontros dos cursos que exigem atividade prática acontecem, na maioria das vezes, nos laboratórios. Os acadêmicos que não podem comparecer semanalmente ao polo têm à disposição, ainda, as modalidades Flex e 100% Flex.

O MEC confirma: O EAD da Uniasselvi é nota máxima

Em 2019, a Uniasselvi tornou-se a única instituição de grande porte com nota máxima nos conceitos institucionais de recredenciamento e recredenciamento EAD, segundo avaliações do MEC, o que reafirma nossa missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história.

Serviço: Processo seletivo EAD Uniasselvi 2020/1.

Mais informações através do WhatsApp (47) 3301-6100.