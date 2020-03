Escola de inglês em Manaus oferece vagas para alunos do Ensino Médio

O Grupo Embassy - Escola de idiomas está oferecendo vagas para cursos de inglês | Foto: Divulgação





Manaus - Ser fluente em um segundo idioma é um diferencial em qualquer currículo, principalmente, para os jovens que estão saindo do Ensino Médio em busca de inserção no mercado de trabalho ou ainda para aqueles que desejam dar continuidade aos estudos. Em Manaus, o Grupo Embassy - Escola de idiomas está oferecendo vagas para cursos de inglês para alunos que estão cursando o terceiro ano em 2020.

De acordo com a proprietária da escola, Ana Paula Petrosino, aprender uma língua estrangeira, seja ela qual for, tornou-se quase que uma obrigatoriedade na atualidade.

“O inglês é uma disciplina de peso nos currículos escolares e a Embassy quer atender um público que, muitas das vezes, não tem a oportunidade de investir em aulas de idiomas. Por isso, pensamos nesse projeto. São vagas com descontos especiais, que possibilitam a vinda de muitos jovens. Os interessados podem optar por estudar em dois turnos, manhã ou tarde, e as aulas iniciam no próximo dia 20 de março”.

A Embassy, localizada na Avenida André Araújo, número 3333, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, oferece desconto de até 40% ao longo de todo o curso. São 48 vagas para estudantes do ensino médio ou estudantes de qualquer idade que comprove renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Como participar?

Para participar, o candidato terá que fazer a inscrição por meio do site: https://www.even3.com.br/historiasdesucesso/ . Os nomes dos selecionados serão divulgados no site da escola.

Ana Paula Petrosino lembra que os alunos matriculados nos cursos vão poder solicitar a carteirinha estudantil no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), fazendo o uso assim da meia passagem para ir e voltar das aulas. Além disso, a Embassy já encaminha os seus alunos para o mercado de trabalho, por meio de vagas de estágios promovidas pelos parceiros da escola.

Informações sobre a escola

A Embassy é referência no ensino de Business English, tem 12 anos atuando no ensino de idiomas, para jovens e adultos que buscam sucesso em suas carreiras profissionais. O maior objetivo da escola é garantir a proficiência do idioma e principalmente, a aplicabilidade do mesmo no cotidiano dos alunos.

A metodologia é aplicada por meio de conteúdo explicado 100% em inglês, com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais e profissionais, fazendo uso de simulações de calls, conferências, apresentações e demais atividades.

*Com informações da assessoria