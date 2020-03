Quer capacitação rápida? Escola oferece cursos de informática e saúde

Para quem deseja investir em uma capacitação rápida, prática e de baixo custo, os cursos livres são excelentes alternativas. Neste mês, o Centro de Ensino Literatus oferece cinco opções nas áreas de Informática, Saúde e Vendas para estudantes e profissionais que buscam desenvolvimento de carreira. O investimento varia de R$ 30 a R$ 250.

“Além de auxiliar o profissional a enriquecer o seu currículo, os cursos livres o ajudam a ganhar mais conhecimentos e prática em determinada área que ele não domina tanto”, comenta a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha.

No dia 16, a instituição dá início ao curso de Informática Básica. Com carga horária de 60h, o curso tem duração de três semanas e há opções de turmas no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. A idade mínima para participar é de 13 anos e o investimento é de R$ 160.

Também no dia 16, inicia o curso de Cuidador de Idoso. O investimento é de R$ 250, e o curso acontece até o dia 6 de maio, das 18h às 21h30. O curso tem como objetivo qualificar profissionais para oferecer assistência de qualidade à terceira idade.

No dia 20, das 18h às 21h30, o Centro de Ensino Literatus realiza o curso de Anatomia do Sistema Circulatório. A carga horária é de 4h e o custo da capacitação é de R$ 30.

No dia 23, das 14h às 17h, é a vez de iniciar o curso de Atendimento ao Cliente e Técnica de Vendas. Pessoas com idade acima de 16 anos podem participar e o investimento é de R$ 100. O curso encerra no dia 3 de abril e é uma excelente opção para quem busca iniciar uma trajetória profissional no segmento.

No dia 27, o Centro de Ensino Literatus promove o curso de Coleta de Exames Laboratoriais. Nele, os participantes irão desenvolver as competências necessárias ao atendimento humanizado ao cliente, na coleta de material biológico. Com investimento de R$30, a capacitação terá carga horária de 4h e duas opções de horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

*Com informações da assessoria