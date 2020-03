Estudantes do AM se destacam em Festival Nacional de Robótica

Valeska Mendes vai representar o AM em Houston nos EUA | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Momento de muita alegria e emoção para a equipe Team Prodixy, participante da First Tech Challenge (FTC), no Festival SESI de Robótica, encerrado neste domingo (8), em São Paulo (SP). A equipe formada por alunos da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa conquistou dois prêmios da temporada, o de “Aliança Vencedora” e o chamado “Dean’s List”, que classifica um membro da equipe, no caso a aluna Valeska Mendes, para o World Festival, em abril, em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Equipe Team Prodixy do AM | Foto: Divulgação

Única representante do Amazonas na categoria, a Team Prodixy se consagrou campeã das alianças com a disputa nas arenas do FTC junto às equipes Legonautas e Robossauros, ambas das Escolas SESI Paraíba. Os amazonenses levaram a melhor ao cumprir dentro do tempo as missões na arena do FTC, a partir da construção de robôs autônomos. Nas missões, os robôs marcam ponto num canteiro de obras, transportando materiais, e construindo arranha-céus.

Os desafios realizados pelos alunos nas arenas são feitos em equipes que se enfrentam em duplas, formando alianças contra outras duas equipes que, juntas, têm que cooperar para vencer. “As escolhas das equipes são sempre estratégicas para conseguir cumprir dentro do tempo as missões. Então um trabalho complementa o outro, cada robô tem uma característica e, juntos, podem se sair melhor nas arenas”, explicou a líder da equipe, Valeska Mendes.

A aluna que lidera e gerencia todas as áreas da equipe Team Prodixy, como engenharia, plano de negócios, parte financeira, descrição do grupo e as questões do impacto social, foi agraciada com o prêmio “Dean’s List” destinado a uma personalidade que a organização sem fins lucrativos First, identifica que tenha um espírito de liderança e dedicação, além de possuir valores muito próximos do que eles pregam, como trabalho em equipe, inspiração e valores da equipe.

EUA

O prêmio garante vaga para o World Festival, no mês de abril, em Houston, Texas (EUA), com equipes do mundo todo. Emocionada, a aluna se surpreendeu com a premiação que só escolheu dois alunos das 32 equipes participantes da First Tech Challenge, sendo uma da Escola SESI do Amazonas e outra da Escola SESI do Rio Grande do Sul.

Com o intuito de cada vez mais propagar sua presença no meio feminino de liderança na robótica, Valeska explica que, apesar da grande responsabilidade e da importância do papel na equipe, se sente confiante para auxiliar, ajudar e estimular cada membro a desenvolver seu melhor desempenho dentro das atividades”. “Acima de tudo, é preciso respeito nas atividades. Por ser uma mulher corrigindo as tarefas, tentando auxiliar e ajudar para passar uma nova visão daquilo que você está acostumado a fazer, costuma ser mais difícil a aceitação, mas isso tem mudado bastante”, relatou ela.

Amizade, companheirismo, crescimento e aprendizado

A equipe Apuema Korê de Itacoatiara (AM), ficou entre as três melhores de representatividade feminina | Foto: Divulgação

A estreia da equipe Apuema Korê, da Escola SESI de Itacoatiara, rendeu bons frutos. A equipe participante do programa F1 in Schools tinha que projetar e desenvolver carro de Fórmula 1 em miniatura que cobrisse a distância de zero a 80 quilômetros em menos de 1 segundo. Para valorizar a cultura regional, a equipe apostou no nome de origem Tupi que significa “flecha veloz”, o que vai ao encontro dos objetivos da competição de aliar velocidade, aerodinâmica e força, que a equipe exemplifica com a flecha.

Formada por um homem e quatro mulheres, sendo uma delas a responsável pela engenharia e pela construção do protótipo do carro, Alice Pimentel, 16, a equipe ficou entre as melhores atuações das mulheres nas equipes que compõem a competição F1.

Os alunos do Lego Master são de Parintins (AM) | Foto: Divulgação

Representando o Amazonas na competição principal do Festival, a First LEGO League (FLL), a equipe Lego Master, da Escola SESI de Parintins desenvolveu projeto voltado à revitalização sustentável de um patrimônio histórico abandonado no município de Parintins - a praça Eduardo Ribeiro, localizada no centro da cidade. A equipe participou na competição com outras 100 equipes de todo o Brasil.





