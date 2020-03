Samsung abre inscrições para projeto voltado a alunos da rede pública

Ano passado, alunos de escola estadual em Manacapuru foram finalistas do Prêmio Respostas para o Amanhã | Foto: Divulgação

Manaus - A Samsung iniciou hoje, 10 de março, o período de inscrições para professores de escolas públicas brasileiras de Ensino Médio interessados em participar da sétima edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. O programa tem o intuito de estimular soluções criativas relevantes para uma sociedade mais sustentável e fomentar o aprendizado nas áreas das Ciências da Natureza e da Matemática a partir da abordagem STEM (em inglês, Science, Technology, Engineering and Mathematics – Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Para se inscrever basta acessar www.respostasparaoamanha.com.br .



Iniciativa de Cidadania Corporativa da Samsung, o Prêmio faz parte do conjunto de projetos capitaneado pela visão global da marca “Together for Tomorrow! Enabling People”, que busca capacitar futuras gerações para alcançarem seu pleno potencial por meio da Educação.

Alinhado às competências e habilidades previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o Prêmio desafia professores e estudantes a mostrarem como aplicar a abordagem STEM na criação de soluções inovadoras para problemas reais, sejam locais ou globais.

“Estamos muito orgulhosos de anunciar a abertura das inscrições de mais uma edição do Respostas para o Amanhã, sabemos que em todas as regiões do país existem professores e estudantes desenvolvendo inovações a partir do conhecimento em STEM, com isso o Prêmio passa a ser um aliado na aprendizagem de novas tecnologias para criar mudanças em suas comunidades. Para 2020 teremos diversas novidades para inspirar os jovens nesta jornada de conhecimento”, comenta Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

“O Respostas para o Amanhã é muito mais do que uma premiação. Ele é uma oportunidade para estudantes e professores mostrarem a qualidade das escolas públicas brasileiras, inspirando, assim, seus pares. O Prêmio tem também um aspecto formativo muito importante e que ganha ainda mais destaque neste ano em que teremos mentorias para os projetos semifinalistas e finalistas”, afirma Anna Helena Altenfelder, Presidente do Conselho do CENPEC Educação.

Criado em 2014, o Prêmio Respostas para o Amanhã tem coordenação do CENPEC Educação. Desde sua primeira edição, a premiação já recebeu mais de 6,6 mil inscrições e teve mais de 4 mil escolas participantes, envolvendo 14 mil professores e 161 mil estudantes.

Além disso, conta com uma rede de parceiros como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

O edital completo pode ser acessado por meio do site www.respostasparaoamanha.com.br . Edição 2019

Pela primeira vez na história do programa, uma mesma cidade, desta vez Cascavel, no interior do Ceará, teve duas das três escolas vencedoras do Respostas para o Amanhã. Os estudantes da Marconi Coelho Reis ganharam com o projeto “Desenvolvimento de biofilme a partir da Psidium guajava (folha da goiabeira) para aplicações diversas”. A solução consiste no tratamento de queimaduras ou lesões na pele, demonstrando na prática as eficácias do produto.

Na segunda colocação, os alunos da Ronaldo Caminha Barbosa trabalharam no projeto “AGRI+”, criado para o combate à escassez de água e melhorando a agricultura com polímeros sustentáveis. Mostrando todo o potencial social do Prêmio, a ideia para a solução surgiu depois que os alunos perceberam que as hortas plantadas na região não se desenvolviam adequadamente, em razão do solo salino e seco.

Foi de Franca, no interior do Estado de São Paulo, que foi escolhido o terceiro representante. Alunos da EE Angelo Scarabucci desenvolveu capacetes a partir de materiais descartados usados na fabricação de calçados.

Saiba Mais

*Com informações da Assessoria