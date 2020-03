Inscritos no Cetam têm quinta e sexta para efetivar matrícula

Os candidatos que conseguiram se inscrever nesta quarta-feira (11) em um dos cursos de qualificação profissional ofertados pelo Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), têm quinta-feira (12) e sexta-feira (13) para entregar a documentação necessária e efetivar sua matrícula.

Eles deverão ir à unidade onde garantiram vaga, das 8h às 12h e das 13h às 17h, munidos dos seguintes documentos: cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. No curso de Informática Avançada, o candidato inscrito precisará levar, ainda, certificado de conclusão de Informática Básica com, no mínimo, 40 horas/aula. Para outros cursos, o candidato terá que apresentar cópia do certificado do curso indicado com pré-requisito mínimo.

Lista de espera

Na próxima segunda-feira (16/03), das 8h às 12h e das 13h às 17h, será divulgada a lista de espera para os cursos onde houve desistência. Os candidatos que receberam e-mail confirmando que estavam nessa condição deverão comparecer à unidade onde buscaram vaga e verificar se seu nome consta na relação em espera.

As inscrições online ocorreram nesta quarta-feira, das 8h às 12h, pelo link cursos.cetam.am.gov.br. O Cetam ofereceu mais de 6 mil vagas para mais de 70 cursos diferentes. As aulas têm início confirmado para o dia 23 de março.

Locais dos cursos

Os cursos acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, em dez unidades localizadas em Manaus. Destas, sete são os centros estaduais de Convivência da Família (Cecf) Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, André Araújo, Magdalena Arce Daou, 31 de Março e Miranda Leão, e mais o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) de Aparecida, numa parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

As outras três unidades são o Centro Cultural Aníbal Beça, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), a Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison e o Instituto Benjamin Constant (IBC), unidades próprias do Cetam.

Estabilidade

De acordo com informações da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), responsável pela execução e hospedagem do sistema, não houve instabilidade no acesso ao site para inscrição, que não travou em momento algum.

Como ocorre em todas as inscrições online, a demanda de pessoas interessadas nos cursos sempre é muito alta, além do número de vagas ofertadas. Às 8h em ponto, quando o sistema foi liberado para inscrição, mais de 20 mil pessoas já estavam acessando o site. O pico de acessos chegou a 44 mil.

Os cursos que preencheram as vagas mais rapidamente foram: Autocad 2D e 3D, oferecido pelo Instituto Benjamin Constant (IBC); Assistente Administrativo, no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) de Aparecida; e Micropigmentação de Sobrancelhas, na Escola Estelio Dalison. Os três tiveram todas as vagas preenchidas em 26 segundos, segundo a Prodam.

De acordo com a empresa, o primeiro inscrito no curso de Autocad 2D e 3D, o mais procurado deste ano, gastou apenas 39 segundos para concluir sua inscrição. Já a última vaga do mesmo curso foi preenchida um minuto e cinco segundos após a abertura do sistema.

Em 20 minutos, a maioria dos cursos já se encontrava com vagas esgotadas, restando apenas vagas no curso de Informática para Idoso, ofertado no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e no Ceci de Aparecida.

O novo sistema para oferta de cursos do Cetam foi desenvolvido pela Prodam e lançado em 2019. Conforme a Prodam, a plataforma vem cumprindo sua proposta inicial: simplicidade, praticidade e estabilidade.

De acordo com Marcelo Pereira, da equipe de sistemas de educação da Prodam, nas inscrições de hoje não foi necessário fazer nenhuma alteração ou melhorias no sistema. “Em 2019, o sistema operou sem falhas e atendeu à demanda. Pelo segundo ano consecutivo, as inscrições ocorreram tranquilamente, do ponto de vista técnico, sem o site apresentar nenhuma instabilidade.”

