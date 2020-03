Fametro recebe evento ‘A Nova Cara da Política no Brasil’ neste sábado

Manaus - Idealizado e desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Renovação (Iber), ‘A Nova Cara da Política no Brasil’ é um evento que tem objetivo pautar, por meio de palestras e debates, os rumos da política brasileira, desde as eleições de 2018 até o cenário atual. O evento acontece neste sábado (14), a partir das 9h, no auditório Naide Lins, da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro). A inscrição pode ser feita on-line, por meio da plataforma Sympla.

Na esteira dos últimos acontecimentos no âmbito político, bem como no desenvolvimento educacional, o Iber busca resguardar os interesses de seus alunos e estimular o pensamento democrático, além de colaborar com a sociedade na apresentação de propostas relativas aos seus interesses e promover o desenvolvimento profissional e político de seus alunos e educadores.

Os convidados para o evento são formadores de opinião com referência para a política brasileira: Fernando Holiday, vereador, em São Paulo e Arthur do Val, conhecido por seu codínome ‘Mamãe Falei’ e deputado estadual em São Paulo (SP). Além dos palestrantes, o público conta também com a participação especial de Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) e Fábio Rapp, advogado.

A proposta é chamar o público para a conversa, uma vez que se torna cada vez mais imprescindível discutir as melhores práticas na política atual. Além do combate à corrupção, sempre com foco na manutenção de valores morais e sociais, que devem ser norteadores das políticas públicas e do convívio em sociedade. É interesse do evento, também, abordar maneiras de desenvolver uma nova classe de lideranças e formas de implementá-las.