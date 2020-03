UEA divulga editais para contratação de Professor Temporário

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) tornou público na tarde desta sexta-feira (13) quatro editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de Professor Temporário e formação de Cadastro Reserva.

Ao total, são oferecidas 37 vagas para atender capital e interior, sendo sete vagas para o curso de Administração, sete para o curso de Ciências Contábeis, 11 para o curso de Licenciatura em Educação Física e 12 vagas para o curso de Licenciatura em História.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, em Língua Portuguesa, com as seguintes técnicas de seleção: análise documental (eliminatória) e curricular (classificatória); e prova didática (eliminatória/classificatória). A divulgação da prova final acontece no dia 8 de abril.

Como participar?

Seguem abertas até o dia 20 de março as inscrições, que os candidatos devem realizar presencialmente, por meio de entrega de Requerimento de Inscrição, dos documentos de comprovação profissional constantes nos editais, além da cópia dos documentos de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, nos locais indicados no Anexo IX dos editais.

Para as vagas do curso de Administração, o recebimento de documentos será no horário das 14h às 19h. Os cursos de História e Educação Física têm horários das 8h ao meio-dia e 14h às 17h.

Para o curso de Ciências Contábeis, o recebimento é do meio-dia às 20h e acontece apenas na Escola Superior de Ciências Sociais, localizada na rua Leonardo Malcher, 1.141, Centro.

Para mais informações, basta acessar o Portal da UEA: www.uea.edu.br.