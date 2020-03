Vídeo: Amazonas usará internet e tv para levar aulas até alunos

| Foto: TV Em Tempo

Manaus (AM) - O Amazonas é o primeiro Estado do País a realizar videoaulas televisão e a disponibilizar o conteúdo em aplicativos de celular. A partir da próxima semana, as aulas serão exibidas em tempo real.

A tecnologia possibilita conectividade. Na plataforma digital, mais de 180 mil alunos da rede estadual de ensino assistem às aulas e tiram dúvidas diretamente com os professores de plantão.

As aulas são transmitidas a partir de três canais digitais abertos. Cada período escolar tem o seu horário de exibição predefinido.

No estúdio, professores gravam aulas de várias disciplinas. Enquanto isso, na televisão vários conteúdos são transmitidos aos alunos pela TV pública. Ao mesmo tempo os estudantes interagem e tiram as dúvidas pelo aplicativo.

| Foto: TV Em Tempo

Oito estúdios foram montados para dar assistência aos estudantes durante o período de isolamento, a fim de evitar o contágio pela covid-19.

O centro de mídias da Secretaria de Educação trabalha para disponibilizar o conteúdo em tempo real a partir da próxima semana.

Confira a reportagem da TV EM TEMPO:

| Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa