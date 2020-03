TDAH: os desafios de famílias que convivem com o transtorno

Manaus - Quem convive com crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sabe que é necessária uma atenção a mais, isso acontece, pois, o transtorno acompanha características como desatenção e impulsividade que muitas vezes são interpretados como falta de educação ou rebeldia da criança imposta pelos pais. Mas o que pouco se sabe é que o transtorno é reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e os portadores são aparados por lei.



Mas afinal, o que é TDAH?

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade popularmente conhecido como TDAH, é um transtorno neurobiológico, hereditário de causas genéticas, que aparece ainda na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, mas também pode ser desenvolvido durante a vida adulta, ele afeta aproximadamente 6% das crianças (ou 11% em algumas estatísticas) e 3% dos adultos.

O transtorno identificado na criança pode vir do pai ou da mãe; de um primo ou de uma tia. O TDAH também se desenvolve de fatores ambientais como no nascimento com baixo peso, bebês prematuros ou mãe que fuma durante a gravidez, mas vale ressaltar que existem exceções.

Ele se apresenta em dois tipos: TDAH combinado, quando a criança apresenta hiperatividade, impulsividade e o déficit de atenção. Já o TDAH desatento é caracterizado quando a criança demonstra apenas a falta de atenção. Mas ambos são prejudiciais no aprendizado das crianças e é por isso que em Manaus foi desenvolvida a lei nº 2.260, de 04 de dezembro de 2017 que dispõe de medidas a serem adotadas para identificar, acompanhar e auxiliar o aluno portador de TDAH e/ou dislexia nas redes pública e privada de ensino do município de Manaus.

Realidade

Nem sempre a teoria não se aplica na realidade dos alunos portadores desse transtorno em Manaus, de acordo com a Isabelle Cordeiro, mão do Luiz Natanael, 10, ao receber o diagnóstico do filho em 2018 optou por matriculá-lo em uma escola particular, mas descobriu que a rede não oferecia a estrutura necessária para receber seu filho e a solução foi matriculá-lo na Escola Municipal Professora Sílvia Helena Costa que oferece salas de recurso.

“Matriculamos ele na rede municipal que oferece a sala de recurso e foi um divisor de águas. Meu filho começou a ler e se comunicar melhor e o avanço foi muito significativo antes ele sabia pronunciar as sílabas, mas com a ajuda da professora da sala de recurso foi que ele atingiu a leitura, eu sou muito grata a didática dela”, conta.

No entanto, o auxílio não durou muito, Isabelle conta que seu filho foi retirado da sala de recurso sem aviso prévio e quando ela buscou saber o motivo, foi encaminhada a Escola Municipal Educacional Especial André Vidal de Araujo com justificativa de que a ordem teria sido determinada pela instituição.

“Fui primeiramente conversar com a diretora da escola do Natanael, mas ela me disse que a decisão era da escola André Vidal e que eu fosse até lá, assim eu fiz e ao chegar no local fui atendida pela psicopedagoga que me orientou a matricular meu filho em uma aula de natação que o transtorno dele passaria, eu fiquei arrasada, porque me surpreende o despreparo de profissionais que deveriam estar presentes para amparar crianças como meu filho”, relatou a mãe.

As salas de recurso multifuncionais são espaços promovidos por um programa do Ministério da Educação do Brasil, destinados a integrar alunos com necessidades especiais nas escolas públicas regulares por meio da política de educação inclusiva. As salas oferecem equipamentos de informática, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos e profissionais preparados especificamente para o atendimento às necessidades educativas especiais dos alunos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que, atualmente, possui 73 alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) matriculados na rede de ensino. Segundo a secretaria os atendimentos psicológicos são feitos por meio dos Centros Municipais de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasps), após encaminhamento das unidades de ensino. Quanto a ocorrência por retirada dos alunos das salas de recurso a informação não precede, os alunos permanecem fazendo uso da atividade.

Exclusão

Outra realidade das crianças com TDAH na cidade é o bullying praticado dentro de sala de aula. A pequena Manuela Reis de apenas 10 anos sabe bem como é isso, segundo a mãe Ludmila Reis, administradora do grupo TDAH Mundo de Mãe, a filha foi diagnosticada com o transtorno ainda aos seis anos e antes do diagnóstico tudo era mais complicado.

“Os professores do ensino regular não são preparados para receber crianças com TDAH, minha filha sofreu preconceito dos discentes mesmo antes de recebemos o diagnóstico, mas ninguém da equipe pedagógica nunca me alertou que minha filha pudesse ter algum tipo de transtorno. Manoela chorava muito para ir à escola porque as professoras brigavam com ela pelo fato de não prestar atenção", revela.

De acordo com a Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), nenhum aluno foi retirado das salas recurso e caso alguma situação acontece a secretaria precisa ser avisada para tomar as providências cabíveis. A pasta afirmou ainda que as Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) oferecem o atendimento psicológico/social possuindo um psicólogo para cada CDE.