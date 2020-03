Instituição libera aulas de oratória online para pessoas em quarentena

Devido a pandemia de Covid-19 e a solicitação das autoridades para que a população permaneça em casa, a Escola de Oratória Eloquence disponibilizará gratuitamente todas as aulas da “Semana da Oratória”, por tempo indeterminado. Os conteúdos podem ser acessados e revistos por meio da página https://cursooratoria.com.br/semana-da-oratoria-a1/



Com o intuito de estimular e aperfeiçoar a oratória individual durante a quarentena, o fundador da Eloquence, Yang Mendes, instrui alunos com técnicas, métodos, vivências e dicas para desenvolver a arte de se expressar com segurança em qualquer ambiente.

“Diante de tudo que está acontecendo, resolvemos fazer a nossa parte e contribuir para que esse seja um período de estudos, aperfeiçoamento e muito aprendizado”, relata Yang em nota oficial.

Fundador da escola diz que atividade é uma forma de contribuir com os estudos mesmo em tempos difíceis | Foto: Divulgação/ Eloquence

As aulas da Semana da Oratória estão divididas em: aula 1 — “4 erros que você comete e não sabia”; aula 2 — “Porque você sente medo de falar em público e como superar”; aula 3 — “cinco razões para você falar em público + suas perguntas respondidas”; e aula 4 — “Fale em público em 24 horas”.



Além de disponibilizar gratuitamente as aulas de oratória, a Eloquence também liberou inscrições para a turma “Fale em Público em 24h”, que pode ser feita na sessão cursooratoria.com.br/fale-em-publico-em-24-horas.

Para mais informações, acesse o site eloquence.com.b r ou a página do Instagram @eloquenceoratoria .

*Com informações de assessoria