Crianças autistas enfrentam dificuldades em salas de aula do AM

Manaus - Hiperatividade, agressividade, falta de atenção, sensibilidade ao som e problemas na fala são algumas das características de pessoas com TEA (Transtorno de Espectro Autista), e também são fatores que dificultam muito a socialização na escola e, por consequência, o desempenho delas.

Elaine Ribeiro, avó de José Fernando, criança de 12 anos com autismo, conta como a sensibilidade ao som é uma das dificuldades do neto: ‘’Em casa, ele vive no quarto. O José prefere ficar no silêncio, não gosta do barulho. Na escola é do mesmo jeito, ele prefere ficar com o coleguinha no canto onde não tem barulho’’.

Esse é somente um dos obstáculos que as crianças com autismo enfrentam. Por conta dos problemas comportamentais e de desenvolvimento, muitas vezes elas se isolam nos colégios.

Alunos com autismo têm mais dificuldade para socializar | Foto: Eliton Santos/Semed

Para a psicóloga infantil Edilaine Lima, a maior dificuldade de um aluno com TEA em ambiente escolar se encontra na interação social. ‘’Além da falta de foco e de atenção, a dificuldade de aceitação pelos colegas os prejudica muito. É comum os alunos da mesma classe não aceitarem uma criança com autismo perto‘’, explica.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) recomenda que, além de intervenções psicossociais, a pessoa com TEA seja acolhida por ambientes físicos acessíveis, inclusivos e de apoio, de forma que reduza suas dificuldades de comunicação e de comportamento social.

Na escola ‘’Ame’’ de educação especial, onde o neto de Elaine estuda, ele recebe acompanhamento dos professores e a própria escola oferece terapias multidisciplinares, como fonoaudiologia, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia. Apesar de ideal, na avaliação de profissionais dessas áreas, essa não é a realidade da maioria das crianças com autismo em escolas do Amazonas.

A psicopedagoga Danielce Caldas relata que não são essas as condições que normalmente os alunos com autismo encontram. ‘’Trabalhei em uma creche dando apoio e instrução para os docentes, e vi de perto há falta de estrutura e especialização dos professores, que não sabiam lidar com crianças com autismo.’’

Falta de ensino adequado dificuldade aprendizagem de crianças com autismo | Foto: Eliton Santos/Semed

Danielce afirma que esse é um dos fatores que impossibilita a aprendizagem da criança em sala de aula, e defende que mais assistência deve ser disposta a elas. ‘’Essas crianças têm diferentes níveis de aprendizagem, mas a escola deve oferecer um ambiente onde todos os alunos se sintam acolhidos, respeitados e recebam as mesmas oportunidades’’.

A psicóloga Edilaine Lima trabalha diariamente acompanhando crianças com autismo. ‘’A criança com TEA pode apresentar altas habilidades, mas a maioria tem problemas de falta de atenção e foco. Isso dificulta muito o aprendizado deles.’’

Edilaine compartilha sobre os impactos do auxílio nas escolas: ‘’É perceptível, no desenvolvimento da criança em terapia, quando ela recebe apoio no ambiente escolar e quando ela não recebe. Ela se manifesta quando é excluída pela turma ou quando recebe apoio do professor, que socializa a criança com o resto da turma’’.

Apoio Escolar

Sala de aula deve ser ambiente inclusivo | Foto: Eliton Santos/Semed

Combinada com a falta de auxílio no tratamento de saúde, como medicação, terapias e consultas, a ausência de preparação e infraestrutura das escolas torna o aprendizado da criança com TEA um grande desafio.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que segue os preceitos indicados na legislação voltada à Educação Especial com o intuito de promover um sistema educacional inclusivo e democrático, bem como eliminar todas as formas de discriminação, de modo que os alunos possam participar plenamente das ações pedagógicas e sociais da escola, centradas nas diferentes formas de aprender e conviver.