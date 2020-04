'Aula em casa’ do Amazonas será transmitida para estudantes de SP

Mais de três milhões de alunos em São Paulo receberão os conteúdos das aulas | Foto: Michell Melo/Semcom

Manaus – O projeto “Aula em Casa”, voltado para alunos da rede pública do Amazonas, que transmite diariamente conteúdos de educação por meio de canais de televisão aberta ou por sites e aplicativos, será transmitido também para alunos de São Paulo. O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, confirmou na manhã desta segunda-feira (6) que assinará um termo de cooperação com o estado paulista para a transmissão de aulas ministradas pelo programa.

O projeto permite com que o aluno receba os conteúdos escolares e também faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos por conta da pandemia causada pelo Covid-19. Wilson Lima explicou que o Estado da região Sudeste receberá os mesmos conteúdos ministrados aos alunos do Amazonas. Aproximadamente três milhões de alunos serão beneficiados.

“Um professor de São Paulo conhece o nosso Centro de Mídias. Estamos exportando a nossa tecnologia para que três milhões e meio de estudantes tenham aula em casa. Tudo isso pela nossa televisão pública Encontro das Águas. Nós estamos exportando conhecimento com os nossos profissionais da área da saúde e educação”, enfatizou Wilson.

O objetivo do Governo é envolver professores, estudantes e familiares em uma grande rede em prol da educação no Amazonas. O projeto dá continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade e, principalmente, segurança.

As aulas são gravadas no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), da Seduc-AM | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Como acessar

A TV Encontro das Águas disponibilizou quatro canais para as transmissões do projeto “Aula em Casa”: 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5; este último sendo destinado exclusivamente aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para obter os canais, é necessário que os estudantes ou pais/responsáveis realizem uma atualização nos canais abertos do seu aparelho de televisão. Vale ressaltar que os televisores, independente de marca, têm processos semelhantes nessa busca.

Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha a “busca de canais”. Em alguns televisores, esta opção se chama “busca/sintonia automática”, “ressintonia”, “programação de canais” ou “atualização de canais”. Depois de encontrar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela, aguardando até o final do processo.

