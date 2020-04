Como as escolas estão usando a tecnologia para driblar a crise

Manaus- Em virtude do avanço do novo coronavírus , as instituições de ensino substituíram as aulas presenciais por atividades pedagógicas à distância, durante o período de isolamento social. A medida fez com que escolas e universidades do Amazonas revessem suas metodologias de ensino. Da noite para o dia, todo o corpo pedagógico das instituições tiveram que encontrar novas formas de lecionar, aprender, adaptar o calendário, além de investir em ferramentas tecnológicas.

Apesar da suspensão das aulas presenciais, as escolas não pararam de funcionar e continuam atendendo seus alunos. Os professores têm procurado explorar os recursos disponíveis na internet, oferecer um conteúdo cada vez mais atrativo para motivar os alunos, além de colaborar para fortalecer a cultura digital e avançar rumo à educação 4.0.

Muitas plataformas abertas estão disponíveis, desde o WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Office 365, Google Classroom, e tantos outros softwares direcionados para organizar reuniões, no caso aulas, fazer upload e download de arquivos, gravar vídeos ou áudios, criar grupos, fazer pesquisas, produzir jogos e várias outras atividades que permitirão criar novos formatos de ensino e aprendizagem online.

