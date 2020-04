Projeto de estudantes do AM é destaque em feira nacional de ciências

As estudantes premiadas, Monique Nascimento e Maria Fernanda Baia | Foto: Monique Nascimento

Um projeto científico de três estudantes da cidade de Manaus (AM) ganhou o prêmio "Destaque Unidades da Federação - Amazonas" na 18ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que aconteceu entre os dias 23 de março e 4 de abril.

O anúncio dos prêmios foi feito no último sábado (4) por Iberê Thenório e Mariana Fulfaro, do Manual do Mundo. A cerimônia de premiação pode ser conferida pelo canal da Febrace no YouTube: http://www.youtube.com/user/FEBRACE.

Intitulado "Salose: sistema de monitoramento de cetoacidose diabética", o projeto foi desenvolvido pelos estudantes Kevyn do Nascimento Paz Gondim, Maria Fernanda Baia Silva e Monique Nascimento Adomaite, sob orientação do professor Marcelo Ribeiro dos Santos. Todos são da Fundação Matias Machline, de Manaus.

A feira

Promovida anualmente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis, a Febrace foi realizada pela primeira vez à distância, pela internet, por causa da pandemia da COVID-19. A mostra deste ano contou com 345 projetos finalistas, desenvolvidos por 761 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de 295 escolas de todas as unidades da Federação.

Os projetos foram avaliados em teleconferências fechadas, nas quais os estudantes fizerem apresentações para as bancas de avaliadores. Já aqueles sem acesso à internet tiveram seus trabalhos avaliados pelo material encaminhado anteriormente à Febrace, por vídeo, pôster e relatório. No total, foram concedidos 281 prêmios. A Feira é a maior mostra pré-universitária de Ciências e Engenharia do País, com projetos de todas as áreas do conhecimento.

Seu objetivo é estimular a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo na educação básica e técnica brasileira, despertando novas vocações e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas.Veja aqui a lista completa dos premiados: http://febrace.org.br/finalistas-e-premiados/

Com informações da assessoria