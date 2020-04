Presidente do Sinepe fala sobre os reflexos da pandemia na educação

Manaus - A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), Elaine Saldanha, estará na live da Federação das Escolas Particulares (Fenep), no instagram @fenepbr, nesta sexta-feira (10), às 16h, para falar sobre o tema “Covid-19: Como fica o setor educacional no Amazonas”.

Elaine abordará os principais desafios enfrentados pela entidade e pelas escolas particulares durante a pandemia, além questões pedagógicas, trabalhistas, jurídicas e a relação com os pais, alunos e demais envolvidos com a comunidade escolar.

Segundo a presidente do Sinepe-AM, a live será uma oportunidade para instituições, pais, responsáveis e estudantes tirarem dúvidas sobre o funcionamento das escolas, nesse cenário atípico que o mundo está enfrentando. Ela ressalta que, apesar da suspensão das aulas presenciais durante o período de isolamento social, as escolas não pararam de funcionar e continuam atendendo seus alunos, investindo em ferramentas tecnológicas para oferecer atividades pedagógicas à distância.

“As escolas estão mantendo todos os serviços prestados. Professores e demais profissionais continuam trabalhando ininterruptamente, para garantir uma educação de qualidade. As instituições mantiveram a totalidade de seus colaboradores. Há aquelas que, inclusive, aumentaram o quadro de profissionais, contratando mão de obra especializada em Tecnologia Educacional”, destaca a presidente do Sinepe-AM.

As escolas que não estão oferecendo ferramentas de suporte remoto, de acordo com ela, deverão cumprir as resoluções dos conselhos de educação do município e estado, que determinam a apresentação de um calendário especial de aulas, após o retorno das atividades.

*Com informações da Assessoria